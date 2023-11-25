Новая группа израильских заложников была передана Красному кресту

Заложники были освобождены и переданы Красному Кресту, пишет Ynet
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израильские заложники были переданы Красному Кресту в Газе в рамках второго этапа их освобождения. Об этом сообщает издание Ynet.
«Заложники были переданы Красному Кресту», —
В секторе Газа 24 ноября началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАСом. Режим прекращения огня будет продолжаться в течение четырех дней. В рамках этого перемирия планируется обменяться заложниками — ХАМАС освободит 50 человек, а Израиль — 150. При этом Израиль намерен сохранить свои позиции в секторе Газа.
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