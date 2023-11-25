Новая группа израильских заложников была передана Красному кресту

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Заложники были освобождены и переданы Красному Кресту, пишет Ynet Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские заложники были переданы Красному Кресту в Газе в рамках второго этапа их освобождения. Об этом сообщает издание Ynet.

«Заложники были переданы Красному Кресту», — говорится в материале. Там добавили, что это произошло в ходе проведения второго этапа их освобождения.

В секторе Газа 24 ноября началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАСом. Режим прекращения огня будет продолжаться в течение четырех дней. В рамках этого перемирия планируется обменяться заложниками — ХАМАС освободит 50 человек, а Израиль — 150. При этом Израиль намерен сохранить свои позиции в секторе Газа.

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Израильские заложники были переданы Красному Кресту в Газе в рамках второго этапа их освобождения. Об этом сообщает издание Ynet. «Заложники были переданы Красному Кресту», — говорится в материале. Там добавили, что это произошло в ходе проведения второго этапа их освобождения. В секторе Газа 24 ноября началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАСом. Режим прекращения огня будет продолжаться в течение четырех дней. В рамках этого перемирия планируется обменяться заложниками — ХАМАС освободит 50 человек, а Израиль — 150. При этом Израиль намерен сохранить свои позиции в секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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