«Тинькофф» обвинили в нарушении тайны персональных данных

Ряд бывших сотрудников банка «Тинькофф» выдвинули обвинения против организации. Они указывают на нарушение тайны персональных данных клиентов.
«Бывшие сотрудники „Тинькофф“ обвинили банк в нарушении тайны персональных данных клиентов», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». По информации СМИ, их утверждения свидетельствуют о том, что банковские карты и договоры хранятся в квартирах сотрудников, а фотографии паспортов и другие данные распространяются через чаты Telegram, доступные для просмотра любым лицам.
Пресс-служба банка «Тинькофф» опровергла данную информацию. Они заявили, что банк соблюдает конфиденциальность хранения данных клиентов, доставка банковских карт в регионы осуществляется в специальных конвертах и хранится в хабах представителей с полным соблюдением требований к конфиденциальности. На встрече с клиентом конверт вскрывается клиентом самостоятельно, проводится идентификация и сверка данных. Фото документов передается банку через специальное мобильное приложение, при этом использование корпоративных телефонов и личных мобильных телефонов для передачи информации третьим лицам запрещено, заключили в организации.
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