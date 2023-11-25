25 ноября 2023
24 ноября 2023

Губернатор Шумков рассказал, где курганцы могут купить качественные продукты. Фото

Губернатор Шумков: на ярмарке «Михайловский торжок» выставлены вкусные продукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Вадим Шумков отметил, что на ярмарке выставлены «качественные продукты» Фото:

На ярмарке «Михайловский торжок» в Белозерском округе Курганской области выставлены «свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков.

«Мероприятие связано с Михайловским днем и одноименной исторической ярмаркой, которая исстари проводилась в этих местах. На казачьем подворье в конце ноября уже второй раз собираем наших производителей сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам — своим жителям», — рассказал Шумков в своем telegram-канале.

Ярмарка проходила в селе Рычково 25 ноября. На территории казачьего подворья проводились конкурсы, мастер-классы и традиционные казачьи забавы. Гости мероприятия могли приобрести сельхозпродукты от местных производителей.

На ярмарке продавались продукты от местных производителей
На ярмарке продавались продукты от местных производителей
На мероприятии выступали ансамбли и проводились конкурсы
На мероприятии выступали ансамбли и проводились конкурсы

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На ярмарке «Михайловский торжок» в Белозерском округе Курганской области выставлены «свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Мероприятие связано с Михайловским днем и одноименной исторической ярмаркой, которая исстари проводилась в этих местах. На казачьем подворье в конце ноября уже второй раз собираем наших производителей сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам — своим жителям», — рассказал Шумков в своем telegram-канале. Ярмарка проходила в селе Рычково 25 ноября. На территории казачьего подворья проводились конкурсы, мастер-классы и традиционные казачьи забавы. Гости мероприятия могли приобрести сельхозпродукты от местных производителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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