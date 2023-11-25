На ярмарке «Михайловский торжок» в Белозерском округе Курганской области выставлены «свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков.
«Мероприятие связано с Михайловским днем и одноименной исторической ярмаркой, которая исстари проводилась в этих местах. На казачьем подворье в конце ноября уже второй раз собираем наших производителей сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам — своим жителям», — рассказал Шумков в своем telegram-канале.
Ярмарка проходила в селе Рычково 25 ноября. На территории казачьего подворья проводились конкурсы, мастер-классы и традиционные казачьи забавы. Гости мероприятия могли приобрести сельхозпродукты от местных производителей.
На ярмарке продавались продукты от местных производителей
Telegram-канал губернатора Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8204
На мероприятии выступали ансамбли и проводились конкурсы
Telegram-канал губернатора Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8204
На ярмарке «Михайловский торжок» в Белозерском округе Курганской области выставлены «свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Мероприятие связано с Михайловским днем и одноименной исторической ярмаркой, которая исстари проводилась в этих местах. На казачьем подворье в конце ноября уже второй раз собираем наших производителей сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам — своим жителям», — рассказал Шумков в своем telegram-канале. Ярмарка проходила в селе Рычково 25 ноября. На территории казачьего подворья проводились конкурсы, мастер-классы и традиционные казачьи забавы. Гости мероприятия могли приобрести сельхозпродукты от местных производителей.