Губернатор Шумков рассказал, где курганцы могут купить качественные продукты. Фото

Губернатор Шумков: на ярмарке «Михайловский торжок» выставлены вкусные продукты

26 ноября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков отметил, что на ярмарке выставлены «качественные продукты» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На ярмарке «Михайловский торжок» в Белозерском округе Курганской области выставлены «свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Мероприятие связано с Михайловским днем и одноименной исторической ярмаркой, которая исстари проводилась в этих местах. На казачьем подворье в конце ноября уже второй раз собираем наших производителей сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам — своим жителям», — рассказал Шумков в своем telegram-канале. Ярмарка проходила в селе Рычково 25 ноября. На территории казачьего подворья проводились конкурсы, мастер-классы и традиционные казачьи забавы. Гости мероприятия могли приобрести сельхозпродукты от местных производителей. На ярмарке продавались продукты от местных производителей Telegram-канал губернатора Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8204 На мероприятии выступали ансамбли и проводились конкурсы Telegram-канал губернатора Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8204

На ярмарке «Михайловский торжок» в Белозерском округе Курганской области выставлены «свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Мероприятие связано с Михайловским днем и одноименной исторической ярмаркой, которая исстари проводилась в этих местах. На казачьем подворье в конце ноября уже второй раз собираем наших производителей сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Свои вкусные и качественные продукты по вменяемым ценам — своим жителям», — рассказал Шумков в своем telegram-канале. Ярмарка проходила в селе Рычково 25 ноября. На территории казачьего подворья проводились конкурсы, мастер-классы и традиционные казачьи забавы. Гости мероприятия могли приобрести сельхозпродукты от местных производителей.