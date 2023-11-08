В Курганской области пройдет ярмарка с казачьими обрядами

В рамках ярмарки состоится торжественное открытие нового арт-объекта «Мельница» в селе Рычково (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Рычково Белозерского муниципального округа Курганской области 25 ноября пройдет ярмарка «Михаловский торжок», на которой состоятся мастер-классы по рубке шашкой и метанию ножей. Информация об этом размещена в сообществе «Михайловский Торжок» в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области на территории этнографического комплекса «Музей деревни. Казачье подворье» состоится вторая областная сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок. Мероприятие пройдет 25 ноября 2023 года в селе Рычково Белозерского округа в 20 км от областного центра. <…> Каждый желающий сможет поучаствовать в традиционных казачьих забавах, попробовать себя в роли бравого казака, приняв участие в мастер-классах по рубке шашкой и метанию ножей», — указано в записи сообщества «Михайловский торжок».

По информации сообщества ярмарки, в 12:00 состоится торжественное открытие, а в 12:20 и до 15:50 пройдет концертная программа с участием народных творческих коллективов. Выступят ансамбль «Вересень» (город Курган), заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль «Цветень» и другие творческие коллективы из Юргамышского, Макушинского, Варгашинского, Каргапольского и Белозерского муниципальных округов. Также в этот день пройдут торжественное открытие нового арт-объекта «Мельница», конкурсы «Эх, валенки расписные да узорчатые!», «Вкус зауральской охоты» (на самое оригинальное приготовление кулинарного блюда из дичи) и конкурс-выставка охотничьих трофеев и таксидермических изделий «Курганский охотник удачлив и меток!». Дети смогут поиграть в народные игры и покататься на карусели. Еще посетители ярмарки смогут приобрести сельхозпродукты: мясо, рыбу, птицу, молочную продукцию, масло, сало, грибы, ягоды, выпечку, и другое.

Ранее URA.RU писало, что курганцы провели традиционную ярмарку в области спустя более 100 лет с последней такого мероприятия. Ярмарка «Михайловский торжок» проводится поздней осенью или в начале зимы, когда земля начинает промерзать и на ней уже образуется снежный покров.