В Каменске-Уральском загорелся дом (архивное фото)
В Каменске-Уральском (Свердловская область) в ночь на 26 ноября загорелся дом. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Улица Коммунаров, 40. Горит дом, 100 квадратных метров. Есть угроза распространения», — пишет telegram-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на него ожидается.
На площади 100 квадратных метров горит дом
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!