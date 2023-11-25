25 ноября 2023

В Каменске-Уральском загорелся дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Каменске-Уральском загорелся дом (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в ночь на 26 ноября загорелся дом. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Улица Коммунаров, 40. Горит дом, 100 квадратных метров. Есть угроза распространения», — пишет telegram-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на него ожидается.

На площади 100 квадратных метров горит дом
На площади 100 квадратных метров горит дом
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в ночь на 26 ноября загорелся дом. Информация об этом появилась в соцсетях. «Улица Коммунаров, 40. Горит дом, 100 квадратных метров. Есть угроза распространения», — пишет telegram-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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