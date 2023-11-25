Челябинская шестиклассница пыталась убить свою знакомую

Школьницу увезли в психиатрическую больницу Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером 25 ноября в Южноуральском городском округе Челябинской области ученица шестого класса пыталась убить свою одноклассницу. Об этом в социальной сети «Вконтакте» заявили власти городского округа.

«Ученица шестого класса школы №6 совершила покушение на убийство своей одноклассницы в городском парке, заставляя съесть таблетки и запить уксусной кислотой. После отказа жертвы нанесла ей два ножевых ранения в область лица и шеи», — говорится в сообщении. От совершения убийства девушку оградили проходившие мимо жители.

Состояние пострадавшей стабильное, ее поместили в областную больницу, нанесенные ранения оказались неглубокими. Злоумышленницу, покушавшуюся на жизнь одноклассницы, поместили в психиатрическую больницу в Челябинске.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства произошедшего. К вопросу уже подключился глава Южноуральска Ярослав Куленко, поблагодаривший прохожих за бдительность. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова заявила, что лично пообщается с девочками и их семьями на следующей недели.