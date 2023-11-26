В Госдуме раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии

Российские футболисты получают огромные зарплаты, однако совсем не жертвуют деньги на нужды спецоперации. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
«Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений», — передает слова Алексея Журавлева РИА Новости.
По словам Журавлева, ветераны футбола полюбили государственные деньги, но оказались неспособными встать на защиту интересов России. Он добавил, что страна их вырастила и кормила долгие годы, поэтому спортсменам следует принять это во внимание.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.