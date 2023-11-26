В Госдуме раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии

Депутат Журавлев упрекнул футболистов за нежелание отдать гонорары на нужды СВО

26 ноября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Российских футболистов раскритиковали за нежелание помочь СВО Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com Российские футболисты получают огромные зарплаты, однако совсем не жертвуют деньги на нужды спецоперации. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев «Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений», — передает слова Алексея Журавлева РИА Новости. По словам Журавлева, ветераны футбола полюбили государственные деньги, но оказались неспособными встать на защиту интересов России. Он добавил, что страна их вырастила и кормила долгие годы, поэтому спортсменам следует принять это во внимание.

Российские футболисты получают огромные зарплаты, однако совсем не жертвуют деньги на нужды спецоперации. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев «Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений», — передает слова Алексея Журавлева РИА Новости. По словам Журавлева, ветераны футбола полюбили государственные деньги, но оказались неспособными встать на защиту интересов России. Он добавил, что страна их вырастила и кормила долгие годы, поэтому спортсменам следует принять это во внимание.