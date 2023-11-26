В Госдуме раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии

Депутат Журавлев упрекнул футболистов за нежелание отдать гонорары на нужды СВО
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Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога, футбольный мяч
Российских футболистов раскритиковали за нежелание помочь СВО Фото:

Российские футболисты получают огромные зарплаты, однако совсем не жертвуют деньги на нужды спецоперации. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев

«Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений», — передает слова Алексея Журавлева РИА Новости.

По словам Журавлева, ветераны футбола полюбили государственные деньги, но оказались неспособными встать на защиту интересов России. Он добавил, что страна их вырастила и кормила долгие годы, поэтому спортсменам следует принять это во внимание.

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Российские футболисты получают огромные зарплаты, однако совсем не жертвуют деньги на нужды спецоперации. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев «Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений», — передает слова Алексея Журавлева РИА Новости. По словам Журавлева, ветераны футбола полюбили государственные деньги, но оказались неспособными встать на защиту интересов России. Он добавил, что страна их вырастила и кормила долгие годы, поэтому спортсменам следует принять это во внимание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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