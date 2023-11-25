На месте ДТП на ЕКАД работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД (архивное фото)
Смертельное ДТП произошло утром 26 ноября на 31-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД). Информация об этом появилась в сети.
«На 31-м километре ЕКАД произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, есть погибшие», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Медики оказывают первую помощь пострадавшим.
Корреспондент URA.RU обратился отдел УГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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