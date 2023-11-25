25 ноября 2023

На ЕКАД произошло смертельное ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП трасса Камышлов Тавда, дтп, ваз авария
На месте ДТП на ЕКАД работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД (архивное фото) Фото:

Смертельное ДТП произошло утром 26 ноября на 31-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД). Информация об этом появилась в сети.

«На 31-м километре ЕКАД произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, есть погибшие», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Медики оказывают первую помощь пострадавшим.

Корреспондент URA.RU обратился отдел УГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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Смертельное ДТП произошло утром 26 ноября на 31-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД). Информация об этом появилась в сети. «На 31-м километре ЕКАД произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, есть погибшие», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Медики оказывают первую помощь пострадавшим. Корреспондент URA.RU обратился отдел УГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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