В ХМАО задержали дрифтера, устроившего заезд у памятника воинам ВОВ

26 ноября 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

В ХМАО задержали 26-летнего мужчину, который дрифтовал у памятника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) задержали 26-летнего дрифтера, который устроил опасный заезд у памятника воинам ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона журналисту URA.RU. «Сотрудники уголовного розыска УМВД по Нижневартовску нашли и задержали водителя. Им оказался безработный 26-летний местный житель. Его неоднократно привлекали к административной ответственности по линии дорожного движения», — рассказали в пресс-службе ведомства журналисту URA.RU. По словам представителей ведомства, вартовчанин признался в совершении правонарушения и публикации ролика в соцсетях. Сейчас он привлечен к административной ответственности. Его автомобиль отправили на штрафную стоянку. Ранее в соцсетях жители города наткнулись на видео, на котором вартовчане устроили дрифт возле памятника. Местные жители начали возмущаться таким отношением к защищавшим Родины. На видео легковой автомобиль опасно ездил на площадке перед мемориалом. В это время там находились люди, которые вынуждены были отбегать, чтобы не попасть под колеса машины.

В Нижневартовске (ХМАО) задержали 26-летнего дрифтера, который устроил опасный заезд у памятника воинам ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона журналисту URA.RU. «Сотрудники уголовного розыска УМВД по Нижневартовску нашли и задержали водителя. Им оказался безработный 26-летний местный житель. Его неоднократно привлекали к административной ответственности по линии дорожного движения», — рассказали в пресс-службе ведомства журналисту URA.RU. По словам представителей ведомства, вартовчанин признался в совершении правонарушения и публикации ролика в соцсетях. Сейчас он привлечен к административной ответственности. Его автомобиль отправили на штрафную стоянку. Ранее в соцсетях жители города наткнулись на видео, на котором вартовчане устроили дрифт возле памятника. Местные жители начали возмущаться таким отношением к защищавшим Родины. На видео легковой автомобиль опасно ездил на площадке перед мемориалом. В это время там находились люди, которые вынуждены были отбегать, чтобы не попасть под колеса машины.