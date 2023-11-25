25 ноября 2023
24 ноября 2023

В ХМАО задержали дрифтера, устроившего заезд у памятника воинам ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап зимнего чемпионата ХМАО по дрифту «ICE BATTLE UDF». Сургут, дрифт, занос, автоспорт
В ХМАО задержали 26-летнего мужчину, который дрифтовал у памятника Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) задержали 26-летнего дрифтера, который устроил опасный заезд у памятника воинам ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона журналисту URA.RU.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД по Нижневартовску нашли и задержали водителя. Им оказался безработный 26-летний местный житель. Его неоднократно привлекали к административной ответственности по линии дорожного движения», — рассказали в пресс-службе ведомства журналисту URA.RU.

По словам представителей ведомства, вартовчанин признался в совершении правонарушения и публикации ролика в соцсетях. Сейчас он привлечен к административной ответственности. Его автомобиль отправили на штрафную стоянку.

Ранее в соцсетях жители города наткнулись на видео, на котором вартовчане устроили дрифт возле памятника. Местные жители начали возмущаться таким отношением к защищавшим Родины. На видео легковой автомобиль опасно ездил на площадке перед мемориалом. В это время там находились люди, которые вынуждены были отбегать, чтобы не попасть под колеса машины.

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В Нижневартовске (ХМАО) задержали 26-летнего дрифтера, который устроил опасный заезд у памятника воинам ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона журналисту URA.RU. «Сотрудники уголовного розыска УМВД по Нижневартовску нашли и задержали водителя. Им оказался безработный 26-летний местный житель. Его неоднократно привлекали к административной ответственности по линии дорожного движения», — рассказали в пресс-службе ведомства журналисту URA.RU. По словам представителей ведомства, вартовчанин признался в совершении правонарушения и публикации ролика в соцсетях. Сейчас он привлечен к административной ответственности. Его автомобиль отправили на штрафную стоянку. Ранее в соцсетях жители города наткнулись на видео, на котором вартовчане устроили дрифт возле памятника. Местные жители начали возмущаться таким отношением к защищавшим Родины. На видео легковой автомобиль опасно ездил на площадке перед мемориалом. В это время там находились люди, которые вынуждены были отбегать, чтобы не попасть под колеса машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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