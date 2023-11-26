На трассе Сургут — Салехард в аварии пострадали люди. Видео

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Водителя и пассажира Honda доставили в больницу Фото:

На 529 километре трассы Сургут — Салехард 25 ноября из-за столкновения автомобилей пострадали водитель и пассажир одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала.

«На трассе Сургут — Салехард ночью произошло столкновение Toyota и Honda. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Honda доставлены в лечебное учреждение», — написала пресс-служба госавтоинспекции региона в telegram-канале.

Также представители ведомства опубликовали видео с места происшествия. Сотрудники полиции сейчас устанавливают причины ДТП.

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На 529 километре трассы Сургут — Салехард 25 ноября из-за столкновения автомобилей пострадали водитель и пассажир одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала. «На трассе Сургут — Салехард ночью произошло столкновение Toyota и Honda. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Honda доставлены в лечебное учреждение», — написала пресс-служба госавтоинспекции региона в telegram-канале. Также представители ведомства опубликовали видео с места происшествия. Сотрудники полиции сейчас устанавливают причины ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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