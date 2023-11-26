Водителя и пассажира Honda доставили в больницу
На 529 километре трассы Сургут — Салехард 25 ноября из-за столкновения автомобилей пострадали водитель и пассажир одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала.
«На трассе Сургут — Салехард ночью произошло столкновение Toyota и Honda. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Honda доставлены в лечебное учреждение», — написала пресс-служба госавтоинспекции региона в telegram-канале.
Также представители ведомства опубликовали видео с места происшествия. Сотрудники полиции сейчас устанавливают причины ДТП.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!