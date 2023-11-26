Над Азовским морем уничтожены две украинские зенитные ракеты

Ракеты перехватили над морем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Две зенитные ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 11.00 мск киевским режимом… предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Две ракеты были обнаружены и сбиты в воздухе над Азовским морем.
Ранее сообщалось о приостановлении движения по Крымскому мосту. Перекрытие движения действовало около 15 минут, пишет telegram-канал «Крымский мост».
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