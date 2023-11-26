Над Азовским морем уничтожены две украинские зенитные ракеты

26 ноября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Ракеты перехватили над морем Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Две зенитные ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России. «Около 11.00 мск киевским режимом… предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Две ракеты были обнаружены и сбиты в воздухе над Азовским морем. Ранее сообщалось о приостановлении движения по Крымскому мосту. Перекрытие движения действовало около 15 минут, пишет telegram-канал «Крымский мост».

Две зенитные ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России. «Около 11.00 мск киевским режимом… предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Две ракеты были обнаружены и сбиты в воздухе над Азовским морем. Ранее сообщалось о приостановлении движения по Крымскому мосту. Перекрытие движения действовало около 15 минут, пишет telegram-канал «Крымский мост».