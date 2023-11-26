Над Азовским морем уничтожены две украинские зенитные ракеты

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Ракеты перехватили над морем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Две зенитные ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.

«Около 11.00 мск киевским режимом… предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Две ракеты были обнаружены и сбиты в воздухе над Азовским морем.

Ранее сообщалось о приостановлении движения по Крымскому мосту. Перекрытие движения действовало около 15 минут, пишет telegram-канал «Крымский мост».

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Две зенитные ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России. «Около 11.00 мск киевским режимом… предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Две ракеты были обнаружены и сбиты в воздухе над Азовским морем. Ранее сообщалось о приостановлении движения по Крымскому мосту. Перекрытие движения действовало около 15 минут, пишет telegram-канал «Крымский мост».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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