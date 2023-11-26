ABC: ВСУ начинают паниковать из-за решений Запада

Сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для ABC News.
«Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы <…> Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности», — заявил Наев в беседе с
По его словам, если РФ продолжит наращивать производство оружия и совершенствовать технологии, то конфликт может выйти за пределы Востока и Юга. Он отметил, что Украина готовится к этому.
Западные страны сократили расходы на военную поддержку Киева. Конгресс США принял законопроект о расходах на 45 дней, исключающий помощь Украине. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко сообщил, что в случае прекращения западной поддержки, Украина может рассчитывать только на появления в стране иностранных военных заводов.
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