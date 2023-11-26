ABC: ВСУ начинают паниковать из-за решений Запада

ABC: ВСУ начинают паниковать из-за сокращения поддержки Запада
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Сергей Наев сообщил, что сокращение поддержки Запада ударит по обороноспособности ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для ABC News.

«Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы <…> Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности», — заявил Наев в беседе с ABC News.

По его словам, если РФ продолжит наращивать производство оружия и совершенствовать технологии, то конфликт может выйти за пределы Востока и Юга. Он отметил, что Украина готовится к этому.

Западные страны сократили расходы на военную поддержку Киева. Конгресс США принял законопроект о расходах на 45 дней, исключающий помощь Украине. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко сообщил, что в случае прекращения западной поддержки, Украина может рассчитывать только на появления в стране иностранных военных заводов.

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Сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для ABC News. «Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы <…> Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности», — заявил Наев в беседе с ABC News. По его словам, если РФ продолжит наращивать производство оружия и совершенствовать технологии, то конфликт может выйти за пределы Востока и Юга. Он отметил, что Украина готовится к этому. Западные страны сократили расходы на военную поддержку Киева. Конгресс США принял законопроект о расходах на 45 дней, исключающий помощь Украине. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко сообщил, что в случае прекращения западной поддержки, Украина может рассчитывать только на появления в стране иностранных военных заводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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