ABC: ВСУ начинают паниковать из-за решений Запада

ABC: ВСУ начинают паниковать из-за сокращения поддержки Запада

26 ноября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Сергей Наев сообщил, что сокращение поддержки Запада ударит по обороноспособности ВСУ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для ABC News. «Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы <…> Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности», — заявил Наев в беседе с ABC News . По его словам, если РФ продолжит наращивать производство оружия и совершенствовать технологии, то конфликт может выйти за пределы Востока и Юга. Он отметил, что Украина готовится к этому. Западные страны сократили расходы на военную поддержку Киева. Конгресс США принял законопроект о расходах на 45 дней, исключающий помощь Украине. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко сообщил, что в случае прекращения западной поддержки, Украина может рассчитывать только на появления в стране иностранных военных заводов.

Сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для ABC News. «Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы <…> Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности», — заявил Наев в беседе с ABC News. По его словам, если РФ продолжит наращивать производство оружия и совершенствовать технологии, то конфликт может выйти за пределы Востока и Юга. Он отметил, что Украина готовится к этому. Западные страны сократили расходы на военную поддержку Киева. Конгресс США принял законопроект о расходах на 45 дней, исключающий помощь Украине. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко сообщил, что в случае прекращения западной поддержки, Украина может рассчитывать только на появления в стране иностранных военных заводов.