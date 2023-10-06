Как Украина будет выживать, когда Запад прекратит поставки оружия

Аналитик Пономарев: Украина не может самостоятельно поддерживать свои ОПК
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Украина не сможет самостоятельно покрывать потребности ВСУ, заявил аналитик Олег Пономаренко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае прекращения западной поддержки Украина может рассчитывать только на появления в стране иностранных военных заводов. Таким мнением поделился эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Но он уточнил, что этого будет недостаточно для создания оборонной промышленности. У Киева нет возможности продавать ресурсы в такой степени, чтобы самостоятельно финансировать свои Вооруженные силы.

«Украина не может продавать какие-либо ресурсы в таких объемах, чтобы финансировать потребности своих Вооруженных сил. <…> В данном случае производство вооружений для Украины оплачивают западные правительства. Но на сегодня ресурсы Запада в полной мере не мобилизованы», — уточнил Олег Пономаренко в интервью «Ридус». По его словам украинское предприятие «Укроборонпром» не сможет обеспечивать страну вооружением. Несмотря на обещания немецкого концерна Rheinmetall и британского ВАЕ построить свои заводы на Украине, это также не поможет стране, так как объекты сразу же станут военной целью для РФ, передают авторы материала.

Страны Запада в настоящий момент сократили расходы на военную поддержку Киева. Конгресс США принял законопроект о расходах на 45 дней, исключающий помощь Украине. В Евросоюзе также не могут договориться о поддержке Украины. Президент страны Владимир Зеленский связал сокращение помощи с «политическим штормом» в США, передает деловое издание «Взгляд».

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В случае прекращения западной поддержки Украина может рассчитывать только на появления в стране иностранных военных заводов. Таким мнением поделился эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Но он уточнил, что этого будет недостаточно для создания оборонной промышленности. У Киева нет возможности продавать ресурсы в такой степени, чтобы самостоятельно финансировать свои Вооруженные силы. «Украина не может продавать какие-либо ресурсы в таких объемах, чтобы финансировать потребности своих Вооруженных сил. <…> В данном случае производство вооружений для Украины оплачивают западные правительства. Но на сегодня ресурсы Запада в полной мере не мобилизованы», — уточнил Олег Пономаренко в интервью «Ридус». По его словам украинское предприятие «Укроборонпром» не сможет обеспечивать страну вооружением. Несмотря на обещания немецкого концерна Rheinmetall и британского ВАЕ построить свои заводы на Украине, это также не поможет стране, так как объекты сразу же станут военной целью для РФ, передают авторы материала. Страны Запада в настоящий момент сократили расходы на военную поддержку Киева. Конгресс США принял законопроект о расходах на 45 дней, исключающий помощь Украине. В Евросоюзе также не могут договориться о поддержке Украины. Президент страны Владимир Зеленский связал сокращение помощи с «политическим штормом» в США, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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