В Пентагоне остались последние сбережения на помощь Украине

06 октября 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

В Пентагоне отметили, что из собственных запасов могут отправить Украине более семи миллиардов долларов Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У США есть возможность поставлять оружие Украине в течение 45 дней. Об этом сообщил сенатор, республиканец от Техаса Джон Корнин. По его словам, у Пентагона остались последние семь миллиардов на помощь Украине. «Я слышу, что у них (властей США — прим. URA.RU) в основном достаточно денег, чтобы продолжать поставлять оружие и тому подобное в течение следующих 45 дней, но после этого колодец пересыхает», — заявил Корнин в беседе с Defense News . В Пентагоне отметили, что ведомство может отправить на поддержку Украине последние семь миллиардов долларов из собственных денежных запасов. Ранее Конгресс США принял законопроект о расходах, исключающий помощь Украине с целью избежать закрытия правительства США, передает «Ридус». Власти США сообщили, что у государства недостаточно средств на долгосрочную поддержку ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Глава временной специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования западных вооружений Александра Устинова сообщила, что без дополнительной военной помощи от США у Украины осталось оружия только на полтора месяца.

У США есть возможность поставлять оружие Украине в течение 45 дней. Об этом сообщил сенатор, республиканец от Техаса Джон Корнин. По его словам, у Пентагона остались последние семь миллиардов на помощь Украине. «Я слышу, что у них (властей США — прим. URA.RU) в основном достаточно денег, чтобы продолжать поставлять оружие и тому подобное в течение следующих 45 дней, но после этого колодец пересыхает», — заявил Корнин в беседе с Defense News. В Пентагоне отметили, что ведомство может отправить на поддержку Украине последние семь миллиардов долларов из собственных денежных запасов. Ранее Конгресс США принял законопроект о расходах, исключающий помощь Украине с целью избежать закрытия правительства США, передает «Ридус». Власти США сообщили, что у государства недостаточно средств на долгосрочную поддержку ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Глава временной специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования западных вооружений Александра Устинова сообщила, что без дополнительной военной помощи от США у Украины осталось оружия только на полтора месяца.