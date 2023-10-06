В Пентагоне остались последние сбережения на помощь Украине

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
В Пентагоне отметили, что из собственных запасов могут отправить Украине более семи миллиардов долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У США есть возможность поставлять оружие Украине в течение 45 дней. Об этом сообщил сенатор, республиканец от Техаса Джон Корнин. По его словам, у Пентагона остались последние семь миллиардов на помощь Украине.

«Я слышу, что у них (властей США — прим. URA.RU) в основном достаточно денег, чтобы продолжать поставлять оружие и тому подобное в течение следующих 45 дней, но после этого колодец пересыхает», — заявил Корнин в беседе с Defense News. В Пентагоне отметили, что ведомство может отправить на поддержку Украине последние семь миллиардов долларов из собственных денежных запасов.

Ранее Конгресс США принял законопроект о расходах, исключающий помощь Украине с целью избежать закрытия правительства США, передает «Ридус». Власти США сообщили, что у государства недостаточно средств на долгосрочную поддержку ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Глава временной специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования западных вооружений Александра Устинова сообщила, что без дополнительной военной помощи от США у Украины осталось оружия только на полтора месяца.

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У США есть возможность поставлять оружие Украине в течение 45 дней. Об этом сообщил сенатор, республиканец от Техаса Джон Корнин. По его словам, у Пентагона остались последние семь миллиардов на помощь Украине. «Я слышу, что у них (властей США — прим. URA.RU) в основном достаточно денег, чтобы продолжать поставлять оружие и тому подобное в течение следующих 45 дней, но после этого колодец пересыхает», — заявил Корнин в беседе с Defense News. В Пентагоне отметили, что ведомство может отправить на поддержку Украине последние семь миллиардов долларов из собственных денежных запасов. Ранее Конгресс США принял законопроект о расходах, исключающий помощь Украине с целью избежать закрытия правительства США, передает «Ридус». Власти США сообщили, что у государства недостаточно средств на долгосрочную поддержку ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Глава временной специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования западных вооружений Александра Устинова сообщила, что без дополнительной военной помощи от США у Украины осталось оружия только на полтора месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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