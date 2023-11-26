Египет получил список пленных, которых обменяют Израиль и ХАМАС

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ХАМАС и Израиль должны обменяться пленными 26 ноября Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти Египта получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

«Власти Египта получили список задержанных в секторе Газа, в который входят 13 израильтян. Они также получили список палестинцев, которых планируют освободить из израильских тюрем, в него входят 39 палестинцев», — пишет издание Youm7, ссылаясь на слова Рашвана. Отмечается, что обмен произойдет сегодня.

Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что ХАМАС сегодня может освободить жителя Израиля с российским гражданством по просьбе президента РФ Владимира Путина. По данным канала, это произойдет раньше официального обмена заложниками. МИД РФ и ХАМАС информацию об этом не комментировали.

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Власти Египта получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван. «Власти Египта получили список задержанных в секторе Газа, в который входят 13 израильтян. Они также получили список палестинцев, которых планируют освободить из израильских тюрем, в него входят 39 палестинцев», — пишет издание Youm7, ссылаясь на слова Рашвана. Отмечается, что обмен произойдет сегодня. Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что ХАМАС сегодня может освободить жителя Израиля с российским гражданством по просьбе президента РФ Владимира Путина. По данным канала, это произойдет раньше официального обмена заложниками. МИД РФ и ХАМАС информацию об этом не комментировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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