Египет получил список пленных, которых обменяют Израиль и ХАМАС

26 ноября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

ХАМАС и Израиль должны обменяться пленными 26 ноября Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти Египта получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван. «Власти Египта получили список задержанных в секторе Газа, в который входят 13 израильтян. Они также получили список палестинцев, которых планируют освободить из израильских тюрем, в него входят 39 палестинцев», — пишет издание Youm7, ссылаясь на слова Рашвана. Отмечается, что обмен произойдет сегодня. Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что ХАМАС сегодня может освободить жителя Израиля с российским гражданством по просьбе президента РФ Владимира Путина. По данным канала, это произойдет раньше официального обмена заложниками. МИД РФ и ХАМАС информацию об этом не комментировали.

Власти Египта получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван. «Власти Египта получили список задержанных в секторе Газа, в который входят 13 израильтян. Они также получили список палестинцев, которых планируют освободить из израильских тюрем, в него входят 39 палестинцев», — пишет издание Youm7, ссылаясь на слова Рашвана. Отмечается, что обмен произойдет сегодня. Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что ХАМАС сегодня может освободить жителя Израиля с российским гражданством по просьбе президента РФ Владимира Путина. По данным канала, это произойдет раньше официального обмена заложниками. МИД РФ и ХАМАС информацию об этом не комментировали.