N12: ХАМАС начал передавать третью группу заложников

Красный Крест получил третью группу заложников ХАМАС
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Международный комитет Красного Креста начал принимать третью группу освобожденных заложников палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил израильский телеканал N12.
«В настоящее время 14 похищенных израильтян передаются Красному Кресту» — сообщает
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