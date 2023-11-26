N12: ХАМАС начал передавать третью группу заложников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное Богомолов Алексей Курган, наручники
Красный Крест получил третью группу заложников ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Международный комитет Красного Креста начал принимать третью группу освобожденных заложников палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

«В настоящее время 14 похищенных израильтян передаются Красному Кресту» — сообщает телеканал. Это третья группа переданных Красному Кресту пленных. Отмечается, что в нее вошли пять граждан других стран, помимо израильтян.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный комитет Красного Креста начал принимать третью группу освобожденных заложников палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил израильский телеканал N12. «В настоящее время 14 похищенных израильтян передаются Красному Кресту» — сообщает телеканал. Это третья группа переданных Красному Кресту пленных. Отмечается, что в нее вошли пять граждан других стран, помимо израильтян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...