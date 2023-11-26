Жители Севастополя не пойдут на работу из-за урагана

Губернатор Севастополя объявил понедельник нерабочим днем из-за ураганного ветра
новость из сюжетаКрым накрыло ураганным ветром
В Севастополе объявили понедельник 27 ноября нерабочим днем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что исключения составят работники медицинских учреждений и оперативных служб.
Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западную часть Крыма 26 ноября. Жителей побережья Евпатории начали эвакуировать, а междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. Синоптики предупреждали крымчан о «шторме века».
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