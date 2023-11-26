Жители Севастополя не пойдут на работу из-за урагана

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Шторм . Пермь, гроза, штормовое предупреждение, туча над городом, дождь
Губернатор Севастополя объявил понедельник нерабочим днем из-за ураганного ветра Фото:
новость из сюжета
Крым накрыло ураганным ветром

В Севастополе объявили понедельник 27 ноября нерабочим днем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что исключения составят работники медицинских учреждений и оперативных служб.

Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западную часть Крыма 26 ноября. Жителей побережья Евпатории начали эвакуировать, а междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. Синоптики предупреждали крымчан о «шторме века».

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В Севастополе объявили понедельник 27 ноября нерабочим днем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что исключения составят работники медицинских учреждений и оперативных служб. Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западную часть Крыма 26 ноября. Жителей побережья Евпатории начали эвакуировать, а междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. Синоптики предупреждали крымчан о «шторме века».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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