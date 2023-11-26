Крымчан эвакуируют из-за урагана. Видео

Крым накрыл ураганный ветер
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
Западную часть Крыма накрыл ураганный ветер 40 м/c Фото:

Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западную часть Крыма. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. По информации администрации Евпатории, началась эвакуация из домов, расположенных на побережье города.

«Домовладения у побережья в Евпатории подтапливает, проводится эвакуация», — заявил в администрации города. Слова приводит РИА Новости. Он отметил, что междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. По данным гидрометцентра Крыма, ураганный ветер развился до 40 м/c и накрыл западную часть полуострова.

Ранее в Оперштабе Крыма сообщили, что на полуострове объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали в этом регионе «шторм века».

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Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западную часть Крыма. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. По информации администрации Евпатории, началась эвакуация из домов, расположенных на побережье города. «Домовладения у побережья в Евпатории подтапливает, проводится эвакуация», — заявил в администрации города. Слова приводит РИА Новости. Он отметил, что междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. По данным гидрометцентра Крыма, ураганный ветер развился до 40 м/c и накрыл западную часть полуострова. Ранее в Оперштабе Крыма сообщили, что на полуострове объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали в этом регионе «шторм века».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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