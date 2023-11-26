Крымчан эвакуируют из-за урагана. Видео

Крым накрыл ураганный ветер

26 ноября 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Западную часть Крыма накрыл ураганный ветер 40 м/c Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западную часть Крыма. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. По информации администрации Евпатории, началась эвакуация из домов, расположенных на побережье города. «Домовладения у побережья в Евпатории подтапливает, проводится эвакуация», — заявил в администрации города. Слова приводит РИА Новости. Он отметил, что междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. По данным гидрометцентра Крыма, ураганный ветер развился до 40 м/c и накрыл западную часть полуострова. Ранее в Оперштабе Крыма сообщили, что на полуострове объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали в этом регионе «шторм века».

Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западную часть Крыма. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. По информации администрации Евпатории, началась эвакуация из домов, расположенных на побережье города. «Домовладения у побережья в Евпатории подтапливает, проводится эвакуация», — заявил в администрации города. Слова приводит РИА Новости. Он отметил, что междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. По данным гидрометцентра Крыма, ураганный ветер развился до 40 м/c и накрыл западную часть полуострова. Ранее в Оперштабе Крыма сообщили, что на полуострове объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали в этом регионе «шторм века».