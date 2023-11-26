Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западную часть Крыма. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. По информации администрации Евпатории, началась эвакуация из домов, расположенных на побережье города.
«Домовладения у побережья в Евпатории подтапливает, проводится эвакуация», — заявил в администрации города. Слова приводит РИА Новости. Он отметил, что междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. По данным гидрометцентра Крыма, ураганный ветер развился до 40 м/c и накрыл западную часть полуострова.
Ранее в Оперштабе Крыма сообщили, что на полуострове объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали в этом регионе «шторм века».
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