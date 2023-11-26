26 ноября 2023

Три человека погибли из-за выброса метана на руднике в Якутии

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, забой, инструмент шахтера
Проводится эвакуация горняков Фото:

На руднике в Якутии произошел выброс метана. В результате ЧП погибли три человека.

«Выброс метана произошел на руднике в Якутии. По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека», — передает telegram-канал Shot.

Еще два человека пострадали. В настоящее время проводится эвакуация горняков.

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На руднике в Якутии произошел выброс метана. В результате ЧП погибли три человека. «Выброс метана произошел на руднике в Якутии. По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека», — передает telegram-канал Shot. Еще два человека пострадали. В настоящее время проводится эвакуация горняков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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