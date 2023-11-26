Три человека погибли из-за выброса метана на руднике в Якутии

Проводится эвакуация горняков
На руднике в Якутии произошел выброс метана. В результате ЧП погибли три человека.
«Выброс метана произошел на руднике в Якутии. По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека», — передает telegram-канал Shot.
Еще два человека пострадали. В настоящее время проводится эвакуация горняков.
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