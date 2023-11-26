Армия и оружие The Times: Россия превратила Украину в крупнейшее минное поле в истории 27 ноября 2023 в 02:49 Размер текста - 17 + Во многом провал планов ВСУ в рамках наступления связан с минными полями ВС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия превратила зону СВО в крупнейшее минное поле в истории, сделав практически невозможными дальнейшие продвижение ВСУ. С таким заявлением выступил представитель ООН в сфере управления программой по разминированию Пол Хеслоп. «Это (на Украине — прим. URA.RU) самое масштабное заполнение территории минами и неразорвавшимися боеприпасами, которое мы видели в Европе со времен Второй мировой войны. Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все остальное было лишь учением», — отметил Пол Хеслоп в интервью The Times. Тема укреплений обороны РФ поднимается в западных СМИ с лета. Высокую плотность минных заграждений отмечали в Запорожской области. Бойцы ВСУ и специалисты НАТО не успевают обезвреживать поля. Военные эксперты по всему миру отмечают, что оборонительная тактика российских военных полностью разрушила контрнаступление Киева. Россия превратила зону СВО в крупнейшее минное поле в истории, сделав практически невозможными дальнейшие продвижение ВСУ. С таким заявлением выступил представитель ООН в сфере управления программой по разминированию Пол Хеслоп. «Это (на Украине — прим. URA.RU) самое масштабное заполнение территории минами и неразорвавшимися боеприпасами, которое мы видели в Европе со времен Второй мировой войны. Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все остальное было лишь учением», — отметил Пол Хеслоп в интервью The Times. Тема укреплений обороны РФ поднимается в западных СМИ с лета. Высокую плотность минных заграждений отмечали в Запорожской области. Бойцы ВСУ и специалисты НАТО не успевают обезвреживать поля. Военные эксперты по всему миру отмечают, что оборонительная тактика российских военных полностью разрушила контрнаступление Киева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям