26 ноября 2023

The Times: Россия превратила Украину в крупнейшее минное поле в истории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, оружие, вооружение, война, мина, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Во многом провал планов ВСУ в рамках наступления связан с минными полями ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия превратила зону СВО в крупнейшее минное поле в истории, сделав практически невозможными дальнейшие продвижение ВСУ. С таким заявлением выступил представитель ООН в сфере управления программой по разминированию Пол Хеслоп.

«Это (на Украине — прим. URA.RU) самое масштабное заполнение территории минами и неразорвавшимися боеприпасами, которое мы видели в Европе со времен Второй мировой войны. Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все остальное было лишь учением», — отметил Пол Хеслоп в интервью The Times.

Тема укреплений обороны РФ поднимается в западных СМИ с лета. Высокую плотность минных заграждений отмечали в Запорожской области. Бойцы ВСУ и специалисты НАТО не успевают обезвреживать поля. Военные эксперты по всему миру отмечают, что оборонительная тактика российских военных полностью разрушила контрнаступление Киева.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия превратила зону СВО в крупнейшее минное поле в истории, сделав практически невозможными дальнейшие продвижение ВСУ. С таким заявлением выступил представитель ООН в сфере управления программой по разминированию Пол Хеслоп. «Это (на Украине — прим. URA.RU) самое масштабное заполнение территории минами и неразорвавшимися боеприпасами, которое мы видели в Европе со времен Второй мировой войны. Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все остальное было лишь учением», — отметил Пол Хеслоп в интервью The Times. Тема укреплений обороны РФ поднимается в западных СМИ с лета. Высокую плотность минных заграждений отмечали в Запорожской области. Бойцы ВСУ и специалисты НАТО не успевают обезвреживать поля. Военные эксперты по всему миру отмечают, что оборонительная тактика российских военных полностью разрушила контрнаступление Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...