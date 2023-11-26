The Times: Россия превратила Украину в крупнейшее минное поле в истории

Россия превратила зону СВО в крупнейшее минное поле в истории, сделав практически невозможными дальнейшие продвижение ВСУ. С таким заявлением выступил представитель ООН в сфере управления программой по разминированию Пол Хеслоп.
«Это (на Украине — прим. URA.RU) самое масштабное заполнение территории минами и неразорвавшимися боеприпасами, которое мы видели в Европе со времен Второй мировой войны. Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все остальное было лишь учением», — отметил Пол Хеслоп в
Тема укреплений обороны РФ поднимается в западных СМИ с лета. Высокую плотность минных заграждений отмечали в Запорожской области. Бойцы ВСУ и специалисты НАТО не успевают обезвреживать поля. Военные эксперты по всему миру отмечают, что оборонительная тактика российских военных полностью разрушила контрнаступление Киева.
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