Украинские солдаты признались в беспомощности на фронте

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, снайпер, спецназ, всу, наемники, stock
Боец ВСУ Александр заявил, что войска РФ не стоит недооценивать Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы жалуются на то, что не могут справиться с российскими минами. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel.

«У нас еще нет современных истребителей F-16. Они (западные инструкторы. — прим. URA.RU) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать?» — заявил один из украинских военных в беседе со Spiegel. Он отметил, что ВСУ не успевают расчищать российские минные поля.

Украинский боец Александр заявил, что войска РФ хорошо выкладывают мины. По его словам, российские силы не стоит недооценивать, так как они быстро учатся на ошибках. Александр сообщил, что техника для разминирования Wisent у ВСУ хорошо справляется со своей задачей. Однако танки легко узнаваемы, из-за чего российские военные быстро обнаруживают их.

Ранее сообщалось, что нестандартные российские минные поля стали проблемой для наступления ВСУ, передает телеканал 360. Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что ВСУ забрасывают российские минные поля живыми людьми, чтобы не тратить время на обучение саперов.

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Украинские бойцы жалуются на то, что не могут справиться с российскими минами. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel. «У нас еще нет современных истребителей F-16. Они (западные инструкторы. — прим. URA.RU) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать?» — заявил один из украинских военных в беседе со Spiegel. Он отметил, что ВСУ не успевают расчищать российские минные поля. Украинский боец Александр заявил, что войска РФ хорошо выкладывают мины. По его словам, российские силы не стоит недооценивать, так как они быстро учатся на ошибках. Александр сообщил, что техника для разминирования Wisent у ВСУ хорошо справляется со своей задачей. Однако танки легко узнаваемы, из-за чего российские военные быстро обнаруживают их. Ранее сообщалось, что нестандартные российские минные поля стали проблемой для наступления ВСУ, передает телеканал 360. Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что ВСУ забрасывают российские минные поля живыми людьми, чтобы не тратить время на обучение саперов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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