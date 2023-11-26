26 ноября 2023

DR: половина украинских беженцев в Дании не вернутся на родину после СВО

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Многие украинские беженцы не хотят возвращаться на родину, заявила Карен-Инге Карстофт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около половины украинских беженцев намерены остаться в Дании даже после окончания конфликта Москвы и Киева. Об этом заявили в телерадиокомпании Danmarks Radio.

«Я не ожидала, что почти половина [украинцев] захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом», — заявила в эфире ведущий автор опроса Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета. Уточняется, что в Дании намерены остаться 49,5% беженцев.

По словам Карстофт, беженцы не хотят возвращаться на родину из-за затянувшихся боевых действий на Украине. Кроме того, многие из них уже успели наладить в Дании новую жизнь.

По данным ООН, Украину покинули более четырех миллионов граждан после начала российской спецоперации. Ранее международное агентство по трудоустройству Gremi Personal проводило опрос, касающийся украинцев в Польше. Согласно исследованию, 38% беженцев не собираются возвращаться на родину, пишет MK.RU.

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Около половины украинских беженцев намерены остаться в Дании даже после окончания конфликта Москвы и Киева. Об этом заявили в телерадиокомпании Danmarks Radio. «Я не ожидала, что почти половина [украинцев] захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом», — заявила в эфире ведущий автор опроса Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета. Уточняется, что в Дании намерены остаться 49,5% беженцев. По словам Карстофт, беженцы не хотят возвращаться на родину из-за затянувшихся боевых действий на Украине. Кроме того, многие из них уже успели наладить в Дании новую жизнь. По данным ООН, Украину покинули более четырех миллионов граждан после начала российской спецоперации. Ранее международное агентство по трудоустройству Gremi Personal проводило опрос, касающийся украинцев в Польше. Согласно исследованию, 38% беженцев не собираются возвращаться на родину, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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