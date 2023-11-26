В мире Украина DR: половина украинских беженцев в Дании не вернутся на родину после СВО 27 ноября 2023 в 07:21 Размер текста - 17 + Многие украинские беженцы не хотят возвращаться на родину, заявила Карен-Инге Карстофт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около половины украинских беженцев намерены остаться в Дании даже после окончания конфликта Москвы и Киева. Об этом заявили в телерадиокомпании Danmarks Radio. «Я не ожидала, что почти половина [украинцев] захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом», — заявила в эфире ведущий автор опроса Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета. Уточняется, что в Дании намерены остаться 49,5% беженцев. По словам Карстофт, беженцы не хотят возвращаться на родину из-за затянувшихся боевых действий на Украине. Кроме того, многие из них уже успели наладить в Дании новую жизнь. По данным ООН, Украину покинули более четырех миллионов граждан после начала российской спецоперации. Ранее международное агентство по трудоустройству Gremi Personal проводило опрос, касающийся украинцев в Польше. Согласно исследованию, 38% беженцев не собираются возвращаться на родину, пишет MK.RU . Около половины украинских беженцев намерены остаться в Дании даже после окончания конфликта Москвы и Киева. Об этом заявили в телерадиокомпании Danmarks Radio. «Я не ожидала, что почти половина [украинцев] захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом», — заявила в эфире ведущий автор опроса Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета. Уточняется, что в Дании намерены остаться 49,5% беженцев. По словам Карстофт, беженцы не хотят возвращаться на родину из-за затянувшихся боевых действий на Украине. Кроме того, многие из них уже успели наладить в Дании новую жизнь. По данным ООН, Украину покинули более четырех миллионов граждан после начала российской спецоперации. Ранее международное агентство по трудоустройству Gremi Personal проводило опрос, касающийся украинцев в Польше. Согласно исследованию, 38% беженцев не собираются возвращаться на родину, пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям