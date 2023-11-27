В Аравийском море атаковали эсминец ВМС США

27 ноября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Эсминец США подвергся обстрелу после задержания захватчиков торгового судна Фото: Official U.S. Navy Page public.navy.mil В Аденском заливе Аравийского моря американский эскадренный миноносец подвергся ракетной атаке хуситов со стороны Йемена. Об сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). «27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X. Уточняется, что обстрел произошел после задержания пяти боевиков, захвативших танкер. Mason получил сигнал бедствия от торгового судна. Захватчики попытались скрыться, однако эсминец начал преследовать их, в результате чего они сдались.

В Аденском заливе Аравийского моря американский эскадренный миноносец подвергся ракетной атаке хуситов со стороны Йемена. Об сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). «27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X. Уточняется, что обстрел произошел после задержания пяти боевиков, захвативших танкер. Mason получил сигнал бедствия от торгового судна. Захватчики попытались скрыться, однако эсминец начал преследовать их, в результате чего они сдались.