В Аравийском море атаковали эсминец ВМС США

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Клипарт. Американский эсминец Porter, фото с сайта Военно-морские сил США. Екатеринбург , сша, эсминец, рorter
Эсминец США подвергся обстрелу после задержания захватчиков торгового судна Фото:

В Аденском заливе Аравийского моря американский эскадренный миноносец подвергся ракетной атаке хуситов со стороны Йемена. Об сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

«27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X.

Уточняется, что обстрел произошел после задержания пяти боевиков, захвативших танкер. Mason получил сигнал бедствия от торгового судна. Захватчики попытались скрыться, однако эсминец начал преследовать их, в результате чего они сдались.

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В Аденском заливе Аравийского моря американский эскадренный миноносец подвергся ракетной атаке хуситов со стороны Йемена. Об сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). «27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X. Уточняется, что обстрел произошел после задержания пяти боевиков, захвативших танкер. Mason получил сигнал бедствия от торгового судна. Захватчики попытались скрыться, однако эсминец начал преследовать их, в результате чего они сдались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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