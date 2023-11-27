В Аравийском море атаковали эсминец ВМС США

В Аденском заливе Аравийского моря американский эскадренный миноносец подвергся ракетной атаке хуситов со стороны Йемена. Об сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
«27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X.
Уточняется, что обстрел произошел после задержания пяти боевиков, захвативших танкер. Mason получил сигнал бедствия от торгового судна. Захватчики попытались скрыться, однако эсминец начал преследовать их, в результате чего они сдались.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.