26 ноября 2023
25 ноября 2023

Глава дома культуры пермского села оплатила свой штраф из бюджета учреждения

© Служба новостей «URA.RU»
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За преступление директору выписали штраф в 60 тысяч рублей Фото:

Глава культурного учреждения в одном из поселков Чайковского округа (Пермский край) оплатила свой штраф за счет бюджета организации. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Директор учреждения была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках. Фигурантка и главный бухгалтер списали указанную сумму со счета культурного учреждения», — говорится на сайте. Сумма штрафа составляла 15 тысяч рублей.

За преступление главу учреждения признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Директору был выписан штраф в размере 60 тысяч рублей. Такой же штраф был выписан и главному бухгалтеру, которая оформила нужную документацию, списав нужную сумму со счета организации.

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Глава культурного учреждения в одном из поселков Чайковского округа (Пермский край) оплатила свой штраф за счет бюджета организации. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Директор учреждения была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках. Фигурантка и главный бухгалтер списали указанную сумму со счета культурного учреждения», — говорится на сайте. Сумма штрафа составляла 15 тысяч рублей. За преступление главу учреждения признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Директору был выписан штраф в размере 60 тысяч рублей. Такой же штраф был выписан и главному бухгалтеру, которая оформила нужную документацию, списав нужную сумму со счета организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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