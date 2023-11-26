Глава дома культуры пермского села оплатила свой штраф из бюджета учреждения

27 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

За преступление директору выписали штраф в 60 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава культурного учреждения в одном из поселков Чайковского округа (Пермский край) оплатила свой штраф за счет бюджета организации. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Директор учреждения была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках. Фигурантка и главный бухгалтер списали указанную сумму со счета культурного учреждения», — говорится на сайте. Сумма штрафа составляла 15 тысяч рублей. За преступление главу учреждения признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Директору был выписан штраф в размере 60 тысяч рублей. Такой же штраф был выписан и главному бухгалтеру, которая оформила нужную документацию, списав нужную сумму со счета организации.

Глава культурного учреждения в одном из поселков Чайковского округа (Пермский край) оплатила свой штраф за счет бюджета организации. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Директор учреждения была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках. Фигурантка и главный бухгалтер списали указанную сумму со счета культурного учреждения», — говорится на сайте. Сумма штрафа составляла 15 тысяч рублей. За преступление главу учреждения признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Директору был выписан штраф в размере 60 тысяч рублей. Такой же штраф был выписан и главному бухгалтеру, которая оформила нужную документацию, списав нужную сумму со счета организации.