Курганец делает 3D-фигурки по заказу бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Офис компании «ACS». Екатеринбург, 3D-принтер, 3д принтер, печать детали, нейлоновая леска
Бойцы СВО заказывают фигурки на 3D Фото:

Курганец Денис Благинин делает фигурки на 3D-принтере. Их он создает по заказу бойцов специальной военной операции (СВО). О том, какие фигурки делает Благинин и почему их заказывают бойцы СВО, курганец сообщил корреспонденту URA.RU.

«До этого с бойцами СВО не работал, но миниатюры моей росписи расходились не только по нашей стране. В основном обращаются за фигурками с различными надписями на флаге, в зависимости от подразделения. Ребята действительно отзывались о некотором подъеме боевого духа при получении такой фигурки.», — рассказал URA.RU Благинин.

Как отмечает курганец, при создании фигурки он использует печать на 3D-принтере, роспись акриловыми красками, кисточку и аэрограф. Финальное покрытие наносится матовым лаком. Благинин пояснил, что в данных работах больше важна скорость изготовления. Для достижение быстрого результата курганец постарался максимально упростить роспись. С его слов, самым трудоемким этапом является нанесение надписей на флаге, так как они делаются вручную. «Иногда приходится по несколько раз переделывать, поверхность неровная и любое неточное движение может все испортить. В общем, процесс не сильно сложный, но, как и везде, есть свои тонкости», — делится с URA.RU Благинин. Мужчина отмечает, что в данный момент он изготавливает три фигурки по заказу бойцов. В октябре он также отправил три заказа получателям.

Ранее URA.RU писало, что мастер из Кургана делал татуировки бизнесменам и силовикам. К нему обращались предприниматель из сферы сельского хозяйства и сотрудник Госавтоинспекции.

Курганец делает фигурки для бойцов СВО
Курганец делает фигурки для бойцов СВО
Фото:
Фигурки курганца поднимают боевой дух на СВО
Фигурки курганца поднимают боевой дух на СВО
Фото:
Курганец Денис Благинин сделал фигурку Иосифа Сталина
Курганец Денис Благинин сделал фигурку Иосифа Сталина
Фото:
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Курганец Денис Благинин делает фигурки на 3D-принтере. Их он создает по заказу бойцов специальной военной операции (СВО). О том, какие фигурки делает Благинин и почему их заказывают бойцы СВО, курганец сообщил корреспонденту URA.RU. «До этого с бойцами СВО не работал, но миниатюры моей росписи расходились не только по нашей стране. В основном обращаются за фигурками с различными надписями на флаге, в зависимости от подразделения. Ребята действительно отзывались о некотором подъеме боевого духа при получении такой фигурки.», — рассказал URA.RU Благинин. Как отмечает курганец, при создании фигурки он использует печать на 3D-принтере, роспись акриловыми красками, кисточку и аэрограф. Финальное покрытие наносится матовым лаком. Благинин пояснил, что в данных работах больше важна скорость изготовления. Для достижение быстрого результата курганец постарался максимально упростить роспись. С его слов, самым трудоемким этапом является нанесение надписей на флаге, так как они делаются вручную. «Иногда приходится по несколько раз переделывать, поверхность неровная и любое неточное движение может все испортить. В общем, процесс не сильно сложный, но, как и везде, есть свои тонкости», — делится с URA.RU Благинин. Мужчина отмечает, что в данный момент он изготавливает три фигурки по заказу бойцов. В октябре он также отправил три заказа получателям. Ранее URA.RU писало, что мастер из Кургана делал татуировки бизнесменам и силовикам. К нему обращались предприниматель из сферы сельского хозяйства и сотрудник Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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