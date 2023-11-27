Бойцы СВО заказывают фигурки на 3D Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганец Денис Благинин делает фигурки на 3D-принтере. Их он создает по заказу бойцов специальной военной операции (СВО). О том, какие фигурки делает Благинин и почему их заказывают бойцы СВО, курганец сообщил корреспонденту URA.RU.

«До этого с бойцами СВО не работал, но миниатюры моей росписи расходились не только по нашей стране. В основном обращаются за фигурками с различными надписями на флаге, в зависимости от подразделения. Ребята действительно отзывались о некотором подъеме боевого духа при получении такой фигурки.», — рассказал URA.RU Благинин.

Как отмечает курганец, при создании фигурки он использует печать на 3D-принтере, роспись акриловыми красками, кисточку и аэрограф. Финальное покрытие наносится матовым лаком. Благинин пояснил, что в данных работах больше важна скорость изготовления. Для достижение быстрого результата курганец постарался максимально упростить роспись. С его слов, самым трудоемким этапом является нанесение надписей на флаге, так как они делаются вручную. «Иногда приходится по несколько раз переделывать, поверхность неровная и любое неточное движение может все испортить. В общем, процесс не сильно сложный, но, как и везде, есть свои тонкости», — делится с URA.RU Благинин. Мужчина отмечает, что в данный момент он изготавливает три фигурки по заказу бойцов. В октябре он также отправил три заказа получателям.

Ранее URA.RU писало, что мастер из Кургана делал татуировки бизнесменам и силовикам. К нему обращались предприниматель из сферы сельского хозяйства и сотрудник Госавтоинспекции.

Курганец делает фигурки для бойцов СВО Фото: личная страница «Денис Благинин» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/sterh45

Фигурки курганца поднимают боевой дух на СВО Фото: личная страница «Денис Благинин» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/sterh45

Курганец Денис Благинин сделал фигурку Иосифа Сталина Фото: личная страница «Денис Благинин» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/sterh45