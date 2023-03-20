Мастер из Кургана делает татуировки бизнесменам и силовикам

21 марта 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

У тату-мастера из Кургана среди клиентов бизнесмены и силовики Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тату-мастер Иван Иванов (имя изменено) рассказало том, как набивал татуировки сотрудникам силовых структур и бизнесменам Курганской области. Об этом художник сообщил корреспонденту URA.RU. «У меня парень из управления силовых структур красил плечо. Очень яркое воспоминание. Года три назад ко мне на сеанс пришел мужчина лет 55-60 и это была его первая татуировка. Позже узнал, что этот мужчина оказался бизнесменом из сферы сельского хозяйства и у него поля хозяйства, парк техники и 30 человек под началом», — поделился с агентством URA.RU татуировщик. Как пояснил Иванов, им она набивал египетского бога Анубиса (его также называют стражем весов) и волка. Отмечается, что предубеждения к людям с татуировками практически пропало. Негативную реакцию вызывают только татуировки с запрещенной символикой или аморальные рисунки. Иванов добавил, что в органах власти также не запрещено набивать тату. «К примеру парень из ГИБДД закатал себе внутреннюю часть предплечья полностью, а у них летняя форма — это рубашка с коротким рукавом», — рассказал журналисту Иванов. Среди интересных клиентов у татуировщика встречались пилоты, врачи и другие. Какого-то общего предпочтения по эскизам для будущего нательного рисунка у них нет. Сам Иванов работает в технике реализма и часто принимает заказы на его собственный дизайн татуировки. Как отмечает мастер, у курганцев в тренде японские мотивы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тату-мастер Иван Иванов (имя изменено) рассказало том, как набивал татуировки сотрудникам силовых структур и бизнесменам Курганской области. Об этом художник сообщил корреспонденту URA.RU. «У меня парень из управления силовых структур красил плечо. Очень яркое воспоминание. Года три назад ко мне на сеанс пришел мужчина лет 55-60 и это была его первая татуировка. Позже узнал, что этот мужчина оказался бизнесменом из сферы сельского хозяйства и у него поля хозяйства, парк техники и 30 человек под началом», — поделился с агентством URA.RU татуировщик. Как пояснил Иванов, им она набивал египетского бога Анубиса (его также называют стражем весов) и волка. Отмечается, что предубеждения к людям с татуировками практически пропало. Негативную реакцию вызывают только татуировки с запрещенной символикой или аморальные рисунки. Иванов добавил, что в органах власти также не запрещено набивать тату. «К примеру парень из ГИБДД закатал себе внутреннюю часть предплечья полностью, а у них летняя форма — это рубашка с коротким рукавом», — рассказал журналисту Иванов. Среди интересных клиентов у татуировщика встречались пилоты, врачи и другие. Какого-то общего предпочтения по эскизам для будущего нательного рисунка у них нет. Сам Иванов работает в технике реализма и часто принимает заказы на его собственный дизайн татуировки. Как отмечает мастер, у курганцев в тренде японские мотивы.