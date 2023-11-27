В Самаре ФСБ задержала пособницу ВСУ, переманивающую россиян на сторону Украины

ФСБ задержала женщину, переманивавшую российских бойцов на сторону ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Самаре сотрудники ФСБ задержали местную жительницу, которая склоняла участников спецоперации на Украине к переходу на сторону ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб», — говорится в сообщении. Уточняется, что женщина переманивала участников СВО на украинскую сторону.
Жительница Самары использовала в качестве аргументов для переманивания российских бойцов, используя интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
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