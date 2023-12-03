Из-за нехватки сотрудников курганцы не могут попасть в отделение «Почты России»

04 декабря 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Курганские почтальоны не могут попасть на работу (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В курганском селе Введенское начались проблемы с работой отделения «Почты России». Руководители покидают свои должности, а почтальоны и жители не могут попасть в помещение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из сотрудниц проблемного отделения почты в Введенском. «Два месяца назад с отделения уволилась начальница, так как низкая зарплата. 30 ноября был последний день работы оператор, которая также уволилась. Мы, четыре почтальона, остались одни. В тот же день начальство Курганского почтамта приняло у оператора заявление и закрыло отделение», — делится с URA.RU сотрудница «Почты России». Сообщается, что 1 декабря почтальоны должны были выйти на работу, но не смогли попасть в помещение. Вместе с жителями села Введенское они простояли около двух часов на улице, но так и не смогли попасть. Со слов сотрудницы, 2 декабря история повторилась. На пустующие должности новых работников до сих пор не нашли. В село также приезжал заместитель начальника почтамта. Журналисту пояснили, что почтальоны выйдут на работу 5 декабря в 10:00. Между тем, работники рассказали, что нехватка кадров началась и в отделениях в Сычево и Сидоровке. Отмечается, что обсуждение дальнейшей судьбы почтовых отделений запланировано на 5 декабря. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления «Почты России». Журналисту ответили, что ответ подготовят позже. Ранее URA.RU писало, что курганцы собирали деньги на дрова для отделения почты, где мерзнут сотрудники. Само отделение, как отмечают сотрудники пресс-службы «Почты России», отапливается, и закрывать его — не было в планах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В курганском селе Введенское начались проблемы с работой отделения «Почты России». Руководители покидают свои должности, а почтальоны и жители не могут попасть в помещение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из сотрудниц проблемного отделения почты в Введенском. «Два месяца назад с отделения уволилась начальница, так как низкая зарплата. 30 ноября был последний день работы оператор, которая также уволилась. Мы, четыре почтальона, остались одни. В тот же день начальство Курганского почтамта приняло у оператора заявление и закрыло отделение», — делится с URA.RU сотрудница «Почты России». Сообщается, что 1 декабря почтальоны должны были выйти на работу, но не смогли попасть в помещение. Вместе с жителями села Введенское они простояли около двух часов на улице, но так и не смогли попасть. Со слов сотрудницы, 2 декабря история повторилась. На пустующие должности новых работников до сих пор не нашли. В село также приезжал заместитель начальника почтамта. Журналисту пояснили, что почтальоны выйдут на работу 5 декабря в 10:00. Между тем, работники рассказали, что нехватка кадров началась и в отделениях в Сычево и Сидоровке. Отмечается, что обсуждение дальнейшей судьбы почтовых отделений запланировано на 5 декабря. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления «Почты России». Журналисту ответили, что ответ подготовят позже. Ранее URA.RU писало, что курганцы собирали деньги на дрова для отделения почты, где мерзнут сотрудники. Само отделение, как отмечают сотрудники пресс-службы «Почты России», отапливается, и закрывать его — не было в планах.