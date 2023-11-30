Курганцы собирают деньги на дрова для отделения почты, где мерзнут сотрудники

01 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

В пресс-службе «Почты России» рассказали, что отделение отапливается остатками дров с прошлых лет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Красный Октябрь в Курганской области призывали объединиться для закупки дров для отопления местного почтового отделения. Там якобы мерзнут сотрудники почты. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В чатах просят обратить жителей поселка Красный Октябрь внимание на то, в каких условиях работают сотрудники отделения почты. В этом году туда не завезли дрова и девочки в буквальном смысле замерзают <…> собирают деньги на дрова по 100-200 рублей с каждого двора», — сообщил читатель. Кроме того было отмечено, что люди переживают о том, что отделение могут вскоре закрыть и получать пособия, пенсии и прочие выплаты не получится. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу оператора «Почта России», чтобы разобраться в ситуации. Там пояснили, что закрывать отделение в пос. Красный Октябрь не планируется, а здание отапливается за счет прошлогодних запасов. «Кроме того, в отделении установлен дополнительный электроприбор для обогрева. В ближайшее время после завершения закупочных процедур начнутся поставки дров из новой партии», — рассказали в пресс-службе «Почты России». Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана разрушается здание главпочтамта. Местные опасаются, что камни попадут на головы прохожим.

Жители поселка Красный Октябрь в Курганской области призывали объединиться для закупки дров для отопления местного почтового отделения. Там якобы мерзнут сотрудники почты. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В чатах просят обратить жителей поселка Красный Октябрь внимание на то, в каких условиях работают сотрудники отделения почты. В этом году туда не завезли дрова и девочки в буквальном смысле замерзают <…> собирают деньги на дрова по 100-200 рублей с каждого двора», — сообщил читатель. Кроме того было отмечено, что люди переживают о том, что отделение могут вскоре закрыть и получать пособия, пенсии и прочие выплаты не получится. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу оператора «Почта России», чтобы разобраться в ситуации. Там пояснили, что закрывать отделение в пос. Красный Октябрь не планируется, а здание отапливается за счет прошлогодних запасов. «Кроме того, в отделении установлен дополнительный электроприбор для обогрева. В ближайшее время после завершения закупочных процедур начнутся поставки дров из новой партии», — рассказали в пресс-службе «Почты России». Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана разрушается здание главпочтамта. Местные опасаются, что камни попадут на головы прохожим.