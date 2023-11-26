26 ноября 2023

Тюменские водители придумали, как избежать штрафов от ГИБДД

Тюменские водители заклеивают номера машин, чтобы избежать штрафов от ГИБДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, парковки, машины в снегу
Тюменские водители заклеивают номера машин пленкой «хамелеон» Фото:

Жители Тюмени начали массово заклеивать госномера своих автомобилей пленкой «хамелеон», которая якобы делает их невидимыми для камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Тюмени действительно резко вырос спрос на пленку „хамелеон“. Причем, на госномера ее устанавливают как владельцы автомобилей эконом-класса, так и хозяева дорогих иномарок. При этом, эффективность этой пленки ничем не подтверждена. То есть, нет доказательств, что она работает и действительно делает номера автомобилей „невидимыми“ для камер фиксации нарушений», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме. «Все номера читаются. А водителям, которые наклеивают пленку на госномера автомобилей, хотелось бы напомнить, что за это предусмотрена ответственность по ст. 12.2 КоАП — управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Среди санкций которой — лишение права управления ТС на срок от шести месяцев до одного года», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоиснпекции.

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Жители Тюмени начали массово заклеивать госномера своих автомобилей пленкой «хамелеон», которая якобы делает их невидимыми для камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В Тюмени действительно резко вырос спрос на пленку „хамелеон“. Причем, на госномера ее устанавливают как владельцы автомобилей эконом-класса, так и хозяева дорогих иномарок. При этом, эффективность этой пленки ничем не подтверждена. То есть, нет доказательств, что она работает и действительно делает номера автомобилей „невидимыми“ для камер фиксации нарушений», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме. «Все номера читаются. А водителям, которые наклеивают пленку на госномера автомобилей, хотелось бы напомнить, что за это предусмотрена ответственность по ст. 12.2 КоАП — управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Среди санкций которой — лишение права управления ТС на срок от шести месяцев до одного года», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоиснпекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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