Непогода добралась до Ростовской области и лишила света 100 тысяч жителей

Губернатор Голубев: в Ростовской области 100 тысяч граждан остались без света
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В Ростовской области из-за непогоды повредились сети электроэнергии, сообщил Василий Голубев Фото:

В Ростовской области из-за непогоды без света остались порядка 100 тысяч граждан. В восстановительных работах задействованы 113 аварийных бригад. Сообщил глава региона Василий Голубев.

В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. <…> Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что к восстановлению сетей электроснабжения привлечены 113 аварийных бригад. Кроме того, для организации помощи гражданам региона более пяти с половиной тысяч специалистов экстренного реагирования, добавил Голубев.

В данный момент в ряду регионов РФ бушует непогода. Так, в Крыму и Краснодарском крае проходят сильные ураганы. Например, в Сочи из-за подтопления рухнул трехэтажный дом. На территории полуострова около полумиллиона человек остались без света.

Также в Москве было осложнено движение транспорта из-за сильной метели и осадков. URA.RU приводило сводку о последствиях непогоды в столице.

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В Ростовской области из-за непогоды без света остались порядка 100 тысяч граждан. В восстановительных работах задействованы 113 аварийных бригад. Сообщил глава региона Василий Голубев. В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. <…> Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что к восстановлению сетей электроснабжения привлечены 113 аварийных бригад. Кроме того, для организации помощи гражданам региона более пяти с половиной тысяч специалистов экстренного реагирования, добавил Голубев. В данный момент в ряду регионов РФ бушует непогода. Так, в Крыму и Краснодарском крае проходят сильные ураганы. Например, в Сочи из-за подтопления рухнул трехэтажный дом. На территории полуострова около полумиллиона человек остались без света. Также в Москве было осложнено движение транспорта из-за сильной метели и осадков. URA.RU приводило сводку о последствиях непогоды в столице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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