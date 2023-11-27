Непогода добралась до Ростовской области и лишила света 100 тысяч жителей

В Ростовской области из-за непогоды без света остались порядка 100 тысяч граждан. В восстановительных работах задействованы 113 аварийных бригад. Сообщил глава региона Василий Голубев.
В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. <…> Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей», —
Губернатор уточнил, что к восстановлению сетей электроснабжения привлечены 113 аварийных бригад. Кроме того, для организации помощи гражданам региона более пяти с половиной тысяч специалистов экстренного реагирования, добавил Голубев.
В данный момент в ряду регионов РФ бушует непогода. Так, в Крыму и Краснодарском крае проходят сильные ураганы. Например, в Сочи из-за подтопления рухнул трехэтажный дом. На территории полуострова около полумиллиона человек остались без света.
Также в Москве было осложнено движение транспорта из-за сильной метели и осадков. URA.RU приводило сводку о последствиях непогоды в столице.
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