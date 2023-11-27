Жильцы трехэтажки заранее покинули дом, никто не пострадал (архивное фото)
новость из сюжетаКрым накрыло ураганным ветром
В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за непогоды. Под зданием подмыло землю, что привело к его разрушению.
«В Сочи в микрорайоне Лоо из-за разгулявшейся непогоды подмыло землю под трехэтажным домом, в результате чего он рухнул», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что люди заранее покинули жилище, никто не пострадал.
В ночь на 27 ноября Крым и Кубань накрыл «шторм века». Из-за урагана почти 500 тысяч крымчан остались без света, подтопило около 200 домов. Один человек погиб.
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