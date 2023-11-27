В Сочи из-за непогоды рухнул трехэтажный дом. Видео

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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Жильцы трехэтажки заранее покинули дом, никто не пострадал (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Крым накрыло ураганным ветром

В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за непогоды. Под зданием подмыло землю, что привело к его разрушению.

«В Сочи в микрорайоне Лоо из-за разгулявшейся непогоды подмыло землю под трехэтажным домом, в результате чего он рухнул», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что люди заранее покинули жилище, никто не пострадал.

В ночь на 27 ноября Крым и Кубань накрыл «шторм века». Из-за урагана почти 500 тысяч крымчан остались без света, подтопило около 200 домов. Один человек погиб.

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В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за непогоды. Под зданием подмыло землю, что привело к его разрушению. «В Сочи в микрорайоне Лоо из-за разгулявшейся непогоды подмыло землю под трехэтажным домом, в результате чего он рухнул», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что люди заранее покинули жилище, никто не пострадал. В ночь на 27 ноября Крым и Кубань накрыл «шторм века». Из-за урагана почти 500 тысяч крымчан остались без света, подтопило около 200 домов. Один человек погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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