В Кремле оценили будущие отношения России с Европой: главные заявления Лаврова

Действующая обстановка в мире напоминает период Холодной войны, заявил Сергей Лавров
ООН сыграла ключевую роль в предотвращении новой мировой войны. Что же касается Европы, то она еще может восстановить отношения с Россией в будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на IX международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». URA.RU собрало и другие главные заявления из выступления главы МИД РФ.
- ООН сделала все для успешного предотвращения новой мировой войны. Однако Лавров отметил, что идеалы всеобщего сотрудничества и равноправия не смогли полностью осуществиться из-за разделения мира на противоборствующие лагери в период Холодной войны.
- Действия США разрушили систему контроля над вооружениями. Россия не имеет агрессивных планов в Европе. Международная обстановка сейчас не менее опасна, чем в период Холодной войны.
- Россия не будет закрываться разумных от игроков с исторического Запада. Возможно, ОБСЕ можно еще спасти от влияния Запада, однако шансы на это невелики. В Совет Безопасности ООН могут быть приняты только развивающиеся страны, которые пользуются авторитетом в своих регионах.
- Россия не будет терпеть, чтобы Запад жил за счет других стран. Москва будет работать на укрепление позиций БРИКС во время своего председательства. Вступление новых членов в начале января даст БРИКС еще большее преимущество перед G7.
- Отношения России с Европой сейчас не являются приоритетом для РФ. Если Европа предложит восстановить отношения, Россия сделает это с осторожностью. Европа подорвала свою репутацию как надежного партнера, но полностью она еще не потеряна.
- Большинство санкций против России останутся после окончания украинского конфликта. Европейский союз стремительно теряет свой экономический вес, и этот процесс будет ускоряться. Мировая экономическая система начинает отходить от доллара, и Индия с Китаем уже реагируют на этот сигнал, стремясь уменьшить зависимость от текущей системы. Россия ожидает, что в 2024 году главам государств БРИКС будут представлены рекомендации по созданию общих платежных систем.
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