В Кремле оценили будущие отношения России с Европой: главные заявления Лаврова

Лавров: ООН удалось предотвратить новую мировую войну
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Действующая обстановка в мире напоминает период Холодной войны, заявил Сергей Лавров Фото:

ООН сыграла ключевую роль в предотвращении новой мировой войны. Что же касается Европы, то она еще может восстановить отношения с Россией в будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на IX международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». URA.RU собрало и другие главные заявления из выступления главы МИД РФ.

  • ООН сделала все для успешного предотвращения новой мировой войны. Однако Лавров отметил, что идеалы всеобщего сотрудничества и равноправия не смогли полностью осуществиться из-за разделения мира на противоборствующие лагери в период Холодной войны.
  • Действия США разрушили систему контроля над вооружениями. Россия не имеет агрессивных планов в Европе. Международная обстановка сейчас не менее опасна, чем в период Холодной войны.
  • Россия не будет закрываться разумных от игроков с исторического Запада. Возможно, ОБСЕ можно еще спасти от влияния Запада, однако шансы на это невелики. В Совет Безопасности ООН могут быть приняты только развивающиеся страны, которые пользуются авторитетом в своих регионах.
  • Россия не будет терпеть, чтобы Запад жил за счет других стран. Москва будет работать на укрепление позиций БРИКС во время своего председательства. Вступление новых членов в начале января даст БРИКС еще большее преимущество перед G7.
  • Отношения России с Европой сейчас не являются приоритетом для РФ. Если Европа предложит восстановить отношения, Россия сделает это с осторожностью. Европа подорвала свою репутацию как надежного партнера, но полностью она еще не потеряна.
  • Большинство санкций против России останутся после окончания украинского конфликта. Европейский союз стремительно теряет свой экономический вес, и этот процесс будет ускоряться. Мировая экономическая система начинает отходить от доллара, и Индия с Китаем уже реагируют на этот сигнал, стремясь уменьшить зависимость от текущей системы. Россия ожидает, что в 2024 году главам государств БРИКС будут представлены рекомендации по созданию общих платежных систем.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООН сыграла ключевую роль в предотвращении новой мировой войны. Что же касается Европы, то она еще может восстановить отношения с Россией в будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на IX международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». URA.RU собрало и другие главные заявления из выступления главы МИД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...