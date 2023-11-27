Лавров заявил о выполнении ООН ключевой роли в мировой политике

ООН играет ключевую роль в мировой политике и только благодаря усилиям этой организации удалось предотвратить новую мировую войну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией
«ООН выполнила свою главную роль — она не допустила новой мировой войны, но, как вы знаете, благородному замыслу всеобщего сотрудничества, благоденствия, равноправия, сбыться было не суждено», — заявил Лавров. Трансляцию церемонии ведет телеканал «Россия 24». Он напомнил, что в период Холодной войны мир был быстро разделен на противоборствующие лагери, и началась борьба между ними.
Сергей Лавров высказался о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН. По его словам, в свете многополярности в мировой политике, Совбез должен отразить изменения и учитывать множество новых акторов. Лавров отметил, что одной из проблем Совета Безопасности является преобладание представителей Запада. Также глава МИД РФ заявил, что Россия стремится вернуть роль ООН в мире, которая заключается в согласовании интересов государств-членов организации.
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