Приемная племянника Путина в ЯНАО оказалась фейком опального бизнесмена

За скандальной историей с приемной двоюродного племянника президента РФ Владимира Путина — политика и предпринимателя Романа Путина в Новом Уренгое (ЯНАО) может стоять владелец «Корпорации Роснефтегаз» Олег Ситников, осужденный за сокрытие налогов. Об этом URA.RU сообщил Роман Путин.
«Бизнесмен устроил, я так предполагаю, эту акцию, зачем-то притянув мою фамилию. Я могу только прокомментировать, что никогда моей приемной в Новом Уренгое не было. И мы удивились, когда получили эту информацию», — сообщил он агентству. Путин уточнил, что с Ситниковым они знакомы, но взаимодействий с ним сейчас не имеет. Агентство направило запрос Олегу Ситникову с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ не был получен.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что вандалы разгромили приемную Романа Путина в Новом Уренгое. На стенах офиса, который находится в здании гостиницы «Уренгой», принадлежащей компании «Роснефтегаз», были написаны оскорбления в адрес Путина. Также URA.RU сообщало, что экс-пиарщица Ситникова Татьяна Пушкарева призналась, что принимала участие в создании информационных атаках на бывших губернатора Дмитрия Кобылкина и прокурора Александра Герасименко.
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