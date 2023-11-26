Приемная племянника Путина в ЯНАО оказалась фейком опального бизнесмена

Роман Путин опроверг наличие приемной в Новом Уренгое

27 ноября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Роман Путин считает, что за информатакой на него стоит Олег Ситников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За скандальной историей с приемной двоюродного племянника президента РФ Владимира Путина — политика и предпринимателя Романа Путина в Новом Уренгое (ЯНАО) может стоять владелец «Корпорации Роснефтегаз» Олег Ситников, осужденный за сокрытие налогов. Об этом URA.RU сообщил Роман Путин. «Бизнесмен устроил, я так предполагаю, эту акцию, зачем-то притянув мою фамилию. Я могу только прокомментировать, что никогда моей приемной в Новом Уренгое не было. И мы удивились, когда получили эту информацию», — сообщил он агентству. Путин уточнил, что с Ситниковым они знакомы, но взаимодействий с ним сейчас не имеет. Агентство направило запрос Олегу Ситникову с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что вандалы разгромили приемную Романа Путина в Новом Уренгое. На стенах офиса, который находится в здании гостиницы «Уренгой», принадлежащей компании «Роснефтегаз», были написаны оскорбления в адрес Путина. Также URA.RU сообщало, что экс-пиарщица Ситникова Татьяна Пушкарева призналась, что принимала участие в создании информационных атаках на бывших губернатора Дмитрия Кобылкина и прокурора Александра Герасименко.

За скандальной историей с приемной двоюродного племянника президента РФ Владимира Путина — политика и предпринимателя Романа Путина в Новом Уренгое (ЯНАО) может стоять владелец «Корпорации Роснефтегаз» Олег Ситников, осужденный за сокрытие налогов. Об этом URA.RU сообщил Роман Путин. «Бизнесмен устроил, я так предполагаю, эту акцию, зачем-то притянув мою фамилию. Я могу только прокомментировать, что никогда моей приемной в Новом Уренгое не было. И мы удивились, когда получили эту информацию», — сообщил он агентству. Путин уточнил, что с Ситниковым они знакомы, но взаимодействий с ним сейчас не имеет. Агентство направило запрос Олегу Ситникову с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что вандалы разгромили приемную Романа Путина в Новом Уренгое. На стенах офиса, который находится в здании гостиницы «Уренгой», принадлежащей компании «Роснефтегаз», были написаны оскорбления в адрес Путина. Также URA.RU сообщало, что экс-пиарщица Ситникова Татьяна Пушкарева призналась, что принимала участие в создании информационных атаках на бывших губернатора Дмитрия Кобылкина и прокурора Александра Герасименко.