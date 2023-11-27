В Кремле пристально следят за размещением новых Ракет США в АТР

27 ноября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Россия тщательно отслеживает планы США по размещению ракет в АТР, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле внимательно следят за ситуацией с размещением новых ракет США средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Попытки сдерживания кого бы то ни было — это то, что мы не одобряем, считаем абсолютно неверным и неправильным. Для нас важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые угрожали бы нашим интересам безопасности. Поэтому мы весьма тщательно отслеживаем все эти планы», — заявил Дмитрий Песков. Ранее появилась информация о том, что США планируют разместить новые ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году. Командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн заявил, что такие меры направлены на сдерживание Китая в отношении Тайваня.

В Кремле внимательно следят за ситуацией с размещением новых ракет США средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Попытки сдерживания кого бы то ни было — это то, что мы не одобряем, считаем абсолютно неверным и неправильным. Для нас важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые угрожали бы нашим интересам безопасности. Поэтому мы весьма тщательно отслеживаем все эти планы», — заявил Дмитрий Песков. Ранее появилась информация о том, что США планируют разместить новые ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году. Командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн заявил, что такие меры направлены на сдерживание Китая в отношении Тайваня.