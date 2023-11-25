США развернут в Азии новые ракеты средней дальности

26 ноября 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Ракеты будут установлены, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань» Фото: Министерство обороны Украины США развернут в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности в 2024 году. Об этом заявил командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн. «Мы протестировали ракеты, сегодня у нас есть батарея или две из них. В 2024 году мы намерены развернуть эту систему в Индо-Тихоокеанском регионе. Я не собираюсь говорить, где и когда, но мы их разместим», — заявил Флинн на Галифаксском форуме по международной безопасности. Его слова передает американский портал Defence One . Командующий отметил, что этот шаг США предпринимают, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань». По словам Флинна, среди ракет будет ограниченное количество «Томагавков» и SM-6. Председатель Китая Си Цзиньпин заявлял, что конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия». На данный момент отношения между странами напряжены из-за обстановки на Тайване.

США развернут в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности в 2024 году. Об этом заявил командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн. «Мы протестировали ракеты, сегодня у нас есть батарея или две из них. В 2024 году мы намерены развернуть эту систему в Индо-Тихоокеанском регионе. Я не собираюсь говорить, где и когда, но мы их разместим», — заявил Флинн на Галифаксском форуме по международной безопасности. Его слова передает американский портал Defence One. Командующий отметил, что этот шаг США предпринимают, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань». По словам Флинна, среди ракет будет ограниченное количество «Томагавков» и SM-6. Председатель Китая Си Цзиньпин заявлял, что конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия». На данный момент отношения между странами напряжены из-за обстановки на Тайване.