Умер старший вице-президент Сбербанка, родившийся в Перми

27 ноября 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Васеву было 42 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сбербанк сообщил, что из жизни ушел 42-летний вице-президент компании Николай Васев. СМИ сообщают, что руководитель родился и вырос в Перми. «Старший вице-президент, руководитель блока „Развитие клиентского опыта B2 °C“ Сбербанка Николай Васев скоропостижно ушел из жизни. Известно, что мужчина родился, вырос и учился в Перми», — сообщает Properm. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Васев проработал в компании 12 лет. Вице-премьер за годы работы развил стартап «Домклик» и изменил модель ведения бизнеса компании, ориентировав его на клиентов. Также под его руководством в банке создали сервис «Фабрика сделок» и упростили покупку жилья и оформление ипотеки. Коллеги отзываются о Васеве, как о добром и отзывчивом человеке.

Сбербанк сообщил, что из жизни ушел 42-летний вице-президент компании Николай Васев. СМИ сообщают, что руководитель родился и вырос в Перми. «Старший вице-президент, руководитель блока „Развитие клиентского опыта B2 °C“ Сбербанка Николай Васев скоропостижно ушел из жизни. Известно, что мужчина родился, вырос и учился в Перми», — сообщает Properm. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Васев проработал в компании 12 лет. Вице-премьер за годы работы развил стартап «Домклик» и изменил модель ведения бизнеса компании, ориентировав его на клиентов. Также под его руководством в банке создали сервис «Фабрика сделок» и упростили покупку жилья и оформление ипотеки. Коллеги отзываются о Васеве, как о добром и отзывчивом человеке.