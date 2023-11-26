26 ноября 2023

Умер старший вице-президент Сбербанка, родившийся в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Васеву было 42 года Фото:

Сбербанк сообщил, что из жизни ушел 42-летний вице-президент компании Николай Васев. СМИ сообщают, что руководитель родился и вырос в Перми.

«Старший вице-президент, руководитель блока „Развитие клиентского опыта B2 °C“ Сбербанка Николай Васев скоропостижно ушел из жизни. Известно, что мужчина родился, вырос и учился в Перми», — сообщает Properm. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

Васев проработал в компании 12 лет. Вице-премьер за годы работы развил стартап «Домклик» и изменил модель ведения бизнеса компании, ориентировав его на клиентов. Также под его руководством в банке создали сервис «Фабрика сделок» и упростили покупку жилья и оформление ипотеки. Коллеги отзываются о Васеве, как о добром и отзывчивом человеке.

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Сбербанк сообщил, что из жизни ушел 42-летний вице-президент компании Николай Васев. СМИ сообщают, что руководитель родился и вырос в Перми. «Старший вице-президент, руководитель блока „Развитие клиентского опыта B2 °C“ Сбербанка Николай Васев скоропостижно ушел из жизни. Известно, что мужчина родился, вырос и учился в Перми», — сообщает Properm. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Васев проработал в компании 12 лет. Вице-премьер за годы работы развил стартап «Домклик» и изменил модель ведения бизнеса компании, ориентировав его на клиентов. Также под его руководством в банке создали сервис «Фабрика сделок» и упростили покупку жилья и оформление ипотеки. Коллеги отзываются о Васеве, как о добром и отзывчивом человеке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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