В Санкт-Петербурге скончался известный челябинский радиоведущий Першуков

27 ноября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Радиоведущий Владимир Першуков скончался от тяжелого заболевания Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге на 58 году жизни ушел из жизни челябинский радиоведущий Владимир Першуков. На протяжении нескольких лет он тяжело болел. Информация об этом появилась на его личной странице в социальных сетях. «24.11.2023. Володьки больше нет. Причина смерти — болезнь гениев, глиобластома», — написали его друзья на странице радиоведущего в соцсети «ВКонтакте». Много лет он проработал на станции «Студия-1» в музыкальной программе и преподавал историю кино в Южноуральском госуниверситете (ЮУрГУ). В Челябинске был популярным ди-джеем под псевдонимом DJ PERSH и выступал в ночном клубе Garage Underground. Переехав в 41 год в Санкт-Петербург, продолжил работать в клубах и записывал программу «Звуки кино» для «Радио России». Последние годы он провел в Северной столице России.

В Санкт-Петербурге на 58 году жизни ушел из жизни челябинский радиоведущий Владимир Першуков. На протяжении нескольких лет он тяжело болел. Информация об этом появилась на его личной странице в социальных сетях. «24.11.2023. Володьки больше нет. Причина смерти — болезнь гениев, глиобластома», — написали его друзья на странице радиоведущего в соцсети «ВКонтакте». Много лет он проработал на станции «Студия-1» в музыкальной программе и преподавал историю кино в Южноуральском госуниверситете (ЮУрГУ). В Челябинске был популярным ди-джеем под псевдонимом DJ PERSH и выступал в ночном клубе Garage Underground. Переехав в 41 год в Санкт-Петербург, продолжил работать в клубах и записывал программу «Звуки кино» для «Радио России». Последние годы он провел в Северной столице России.