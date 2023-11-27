В Санкт-Петербурге скончался известный челябинский радиоведущий Першуков

В Санкт-Петербурге на 58 году жизни ушел из жизни челябинский радиоведущий Владимир Першуков. На протяжении нескольких лет он тяжело болел. Информация об этом появилась на его личной странице в социальных сетях.
«24.11.2023. Володьки больше нет. Причина смерти — болезнь гениев, глиобластома», — написали его друзья на странице радиоведущего в соцсети «ВКонтакте».
Много лет он проработал на станции «Студия-1» в музыкальной программе и преподавал историю кино в Южноуральском госуниверситете (ЮУрГУ). В Челябинске был популярным ди-джеем под псевдонимом DJ PERSH и выступал в ночном клубе Garage Underground.
Переехав в 41 год в Санкт-Петербург, продолжил работать в клубах и записывал программу «Звуки кино» для «Радио России». Последние годы он провел в Северной столице России.
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