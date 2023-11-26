Конкурс красоты проходил в Москве (архивное фото)
Жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«До сих пор пребываю в сказке. Это было супер грандиозное событие в моей жизни!», — рассказала Уразова на своей странице «ВКонтакте». Девушка представляла Салехард и победила в номинации «Королева подиума».
Конкурс красоты Queen beauty проходит ежегодно. В нем участвуют девушки со всей России. Главными составляющими конкурса организаторы называют внутреннюю красоту и гармонию.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!