Красотка из Салехарда покорила Москву. Фото

Участница конкурса красоты Уразова из Салехарда стала «Королевой подиума»

27 ноября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Конкурс красоты проходил в Москве (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «До сих пор пребываю в сказке. Это было супер грандиозное событие в моей жизни!», — рассказала Уразова на своей странице «ВКонтакте». Девушка представляла Салехард и победила в номинации «Королева подиума». Конкурс красоты Queen beauty проходит ежегодно. В нем участвуют девушки со всей России. Главными составляющими конкурса организаторы называют внутреннюю красоту и гармонию.

Жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «До сих пор пребываю в сказке. Это было супер грандиозное событие в моей жизни!», — рассказала Уразова на своей странице «ВКонтакте». Девушка представляла Салехард и победила в номинации «Королева подиума». Конкурс красоты Queen beauty проходит ежегодно. В нем участвуют девушки со всей России. Главными составляющими конкурса организаторы называют внутреннюю красоту и гармонию.