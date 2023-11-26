26 ноября 2023
25 ноября 2023

Красотка из Салехарда покорила Москву. Фото

Участница конкурса красоты Уразова из Салехарда стала «Королевой подиума»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург - 2018 , сцена, конкурс красоты, участницы конкурса
Конкурс красоты проходил в Москве (архивное фото) Фото:

Жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«До сих пор пребываю в сказке. Это было супер грандиозное событие в моей жизни!», — рассказала Уразова на своей странице «ВКонтакте». Девушка представляла Салехард и победила в номинации «Королева подиума».

Конкурс красоты Queen beauty проходит ежегодно. В нем участвуют девушки со всей России. Главными составляющими конкурса организаторы называют внутреннюю красоту и гармонию.

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Жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «До сих пор пребываю в сказке. Это было супер грандиозное событие в моей жизни!», — рассказала Уразова на своей странице «ВКонтакте». Девушка представляла Салехард и победила в номинации «Королева подиума». Конкурс красоты Queen beauty проходит ежегодно. В нем участвуют девушки со всей России. Главными составляющими конкурса организаторы называют внутреннюю красоту и гармонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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