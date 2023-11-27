В администрации президента назвали три войны, которые ведутся против России

Харичев: Запад ведет против РФ сразу три войны
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Россия проходит через период защиты своей самобытности, заявил Александр Харичев Фото:

В настоящий момент Запад ведет против России три войны одновременно. Противники разработали свои планы тщательно, но столкнулись с неожиданной реакцией русского народа. Об этом заявил начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев в ходе идеологической сессии XXV Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

«Прямо сейчас против России ведутся три войны», — передает слова Харичева «Царьград». Он добавил, что первый фронт — это боевые действия на территории Советской Украинской Республики. Второй фронт — экономическая война и санкции, которые навешиваются на Россию со стороны Запада. И, наконец, третий фронт — информационная война, которая направлена против нашей страны.

Харичев подчеркнул, что Россия в настоящее время проходит через период защиты своей самобытности и независимости. Большинство граждан осознают эту ситуацию и поддерживают президента России Владимира Путина, испытывая доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем и гордость.

Еще одним трендом является ориентация на семейные ценности, считаемых основной ценностью 68% россиян. Президент объявил 2024 год Годом семьи, и каждый человек должен стать посланником этих ценностей, которые уже сформировались и определяют будущее общества. Третьим трендом является рост патриотического настроения. Все больше людей относят себя к патриотам, которые гордятся своей страной, не планируют уезжать и вкладывают свои усилия в ее развитие и процветание, заключил Харичев.

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В настоящий момент Запад ведет против России три войны одновременно. Противники разработали свои планы тщательно, но столкнулись с неожиданной реакцией русского народа. Об этом заявил начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев в ходе идеологической сессии XXV Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). «Прямо сейчас против России ведутся три войны», — передает слова Харичева «Царьград». Он добавил, что первый фронт — это боевые действия на территории Советской Украинской Республики. Второй фронт — экономическая война и санкции, которые навешиваются на Россию со стороны Запада. И, наконец, третий фронт — информационная война, которая направлена против нашей страны. Харичев подчеркнул, что Россия в настоящее время проходит через период защиты своей самобытности и независимости. Большинство граждан осознают эту ситуацию и поддерживают президента России Владимира Путина, испытывая доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем и гордость. Еще одним трендом является ориентация на семейные ценности, считаемых основной ценностью 68% россиян. Президент объявил 2024 год Годом семьи, и каждый человек должен стать посланником этих ценностей, которые уже сформировались и определяют будущее общества. Третьим трендом является рост патриотического настроения. Все больше людей относят себя к патриотам, которые гордятся своей страной, не планируют уезжать и вкладывают свои усилия в ее развитие и процветание, заключил Харичев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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