26 ноября 2023
25 ноября 2023

Власти ЯНАО компенсируют предприятиям затраты на закупку рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, рыба, пелядь, сырок
Нововведение позволит сформировать сырьевой запас Фото:

Расходы на приобретение рыбы для производства готовой продукции в первых кварталах следующего года смогут сократить рыбоперерабатывающие предприятия автономного округа. Информация опубликована на сайте правительства ЯНАО.

«Это позволит рыбопереработчикам сформировать „сырьевой запас“, а рыбодобытчикам — получить доход и сформировать финансовые резервы на время простоя до начала рыболовного сезона следующего года», — сообщается в изменениях к «Градостроительному уставу Ямало-Ненецкого автономного округа».

В комментариях к документу также указывается, что рыбоперерабатывающие предприятия округа смогут компенсировать расходы на транспортировку рыбы из труднодоступных районов Ямала, если маршрут предполагает использование нескольких видов транспорта.

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Расходы на приобретение рыбы для производства готовой продукции в первых кварталах следующего года смогут сократить рыбоперерабатывающие предприятия автономного округа. Информация опубликована на сайте правительства ЯНАО. «Это позволит рыбопереработчикам сформировать „сырьевой запас“, а рыбодобытчикам — получить доход и сформировать финансовые резервы на время простоя до начала рыболовного сезона следующего года», — сообщается в изменениях к «Градостроительному уставу Ямало-Ненецкого автономного округа». В комментариях к документу также указывается, что рыбоперерабатывающие предприятия округа смогут компенсировать расходы на транспортировку рыбы из труднодоступных районов Ямала, если маршрут предполагает использование нескольких видов транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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