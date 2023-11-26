Власти ЯНАО компенсируют предприятиям затраты на закупку рыбы

Расходы на приобретение рыбы для производства готовой продукции в первых кварталах следующего года смогут сократить рыбоперерабатывающие предприятия автономного округа. Информация опубликована на сайте правительства ЯНАО.
«Это позволит рыбопереработчикам сформировать „сырьевой запас“, а рыбодобытчикам — получить доход и сформировать финансовые резервы на время простоя до начала рыболовного сезона следующего года», — сообщается в изменениях к «Градостроительному уставу Ямало-Ненецкого автономного округа».
В комментариях к документу также указывается, что рыбоперерабатывающие предприятия округа смогут компенсировать расходы на транспортировку рыбы из труднодоступных районов Ямала, если маршрут предполагает использование нескольких видов транспорта.
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