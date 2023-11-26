Власти ЯНАО компенсируют предприятиям затраты на закупку рыбы

27 ноября 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Нововведение позволит сформировать сырьевой запас Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Расходы на приобретение рыбы для производства готовой продукции в первых кварталах следующего года смогут сократить рыбоперерабатывающие предприятия автономного округа. Информация опубликована на сайте правительства ЯНАО. «Это позволит рыбопереработчикам сформировать „сырьевой запас“, а рыбодобытчикам — получить доход и сформировать финансовые резервы на время простоя до начала рыболовного сезона следующего года», — сообщается в изменениях к «Градостроительному уставу Ямало-Ненецкого автономного округа». В комментариях к документу также указывается, что рыбоперерабатывающие предприятия округа смогут компенсировать расходы на транспортировку рыбы из труднодоступных районов Ямала, если маршрут предполагает использование нескольких видов транспорта.

Расходы на приобретение рыбы для производства готовой продукции в первых кварталах следующего года смогут сократить рыбоперерабатывающие предприятия автономного округа. Информация опубликована на сайте правительства ЯНАО. «Это позволит рыбопереработчикам сформировать „сырьевой запас“, а рыбодобытчикам — получить доход и сформировать финансовые резервы на время простоя до начала рыболовного сезона следующего года», — сообщается в изменениях к «Градостроительному уставу Ямало-Ненецкого автономного округа». В комментариях к документу также указывается, что рыбоперерабатывающие предприятия округа смогут компенсировать расходы на транспортировку рыбы из труднодоступных районов Ямала, если маршрут предполагает использование нескольких видов транспорта.