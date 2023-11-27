Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя

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На Александра Слисаренко было совершено покушение, заявил Виталий Ганчев Фото:

На заместителя главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева Александра Слисаренко было совершено покушение. Об этом рассказал сам Ганчев.

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение», — передает слова Ганчева РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время Слисаренко получает необходимую медицинскую помощь.

Жизни и здоровью заместителя ничего не угрожает. Администрация Харьковской области уточняет обстоятельства происшествия при помощи спецслужб, заключил Ганчев.

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На заместителя главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева Александра Слисаренко было совершено покушение. Об этом рассказал сам Ганчев. «На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение», — передает слова Ганчева РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время Слисаренко получает необходимую медицинскую помощь. Жизни и здоровью заместителя ничего не угрожает. Администрация Харьковской области уточняет обстоятельства происшествия при помощи спецслужб, заключил Ганчев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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