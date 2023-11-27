Происшествия Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя 27 ноября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 + На Александра Слисаренко было совершено покушение, заявил Виталий Ганчев Фото: Официальный портал Киева На заместителя главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева Александра Слисаренко было совершено покушение. Об этом рассказал сам Ганчев. «На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение», — передает слова Ганчева РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время Слисаренко получает необходимую медицинскую помощь. Жизни и здоровью заместителя ничего не угрожает. Администрация Харьковской области уточняет обстоятельства происшествия при помощи спецслужб, заключил Ганчев. На заместителя главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева Александра Слисаренко было совершено покушение. Об этом рассказал сам Ганчев. «На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение», — передает слова Ганчева РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время Слисаренко получает необходимую медицинскую помощь. Жизни и здоровью заместителя ничего не угрожает. Администрация Харьковской области уточняет обстоятельства происшествия при помощи спецслужб, заключил Ганчев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям