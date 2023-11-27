Экономист указал на опасный сигнал, связанный с ростом цен

Экономист Остапкович предупредил о подорожании гречки и масла

28 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Недельная инфляция в России остается на высоком уровне, прогнозирует экономист Фото: Александр Мамаев © URA.RU На рынке последние несколько недель происходят скачки цен на разные товары и услуги, не исключено, что после бензина и курицы, могут подорожать гречка и масло. Об этом сообщил в беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «За последний месяц-полтора у нас все время идут какие-то скачки цен. Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже может быть гречка, послезавтра масло. Инфляция идет и не тихо, спокойно по 0,01% в неделю. По данным на 20 ноября она была 0,2%. Причем этот показатель упал после 0,3% и 0,28% в неделю. В году 52 недели, если инфляция будет расти по 0,3%, получим 16-17% годовых, если по 0,2%, то выйдет 11% годовых, что значительно выше 4%, к которым стремится Центробанк», — сказал Георгий Остапкович. Из-за подобной тенденции появляется неопределенность на рынке, отметил экономист. «Главная проблема для людей и бизнеса — это ожидаемая инфляция. Возникает экономическая неопределенность. Предприниматель не знает, какой делать бизнес-план. Человек не понимает, как распределить свои ресурсы. Что будет с ценами на такси, метро, услугами образования и здравоохранения? Что будет с инфляцией через месяц? Никто ничего не знает», — подчеркнул собеседник агентства. Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября выразил недовольство ростом цен на курицу. Далее подорожала говядина. Минсельхоз предупредил о традиционном росте цен на продукты перед Новым годом. По данным Росстата, с 14 по 20 ноября инфляция в РФ замедлилась до 0,2%. Прирост цен с начала месяца к 20 ноября составил 0,80%, с начала года — 6,31%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На рынке последние несколько недель происходят скачки цен на разные товары и услуги, не исключено, что после бензина и курицы, могут подорожать гречка и масло. Об этом сообщил в беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «За последний месяц-полтора у нас все время идут какие-то скачки цен. Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже может быть гречка, послезавтра масло. Инфляция идет и не тихо, спокойно по 0,01% в неделю. По данным на 20 ноября она была 0,2%. Причем этот показатель упал после 0,3% и 0,28% в неделю. В году 52 недели, если инфляция будет расти по 0,3%, получим 16-17% годовых, если по 0,2%, то выйдет 11% годовых, что значительно выше 4%, к которым стремится Центробанк», — сказал Георгий Остапкович. Из-за подобной тенденции появляется неопределенность на рынке, отметил экономист. «Главная проблема для людей и бизнеса — это ожидаемая инфляция. Возникает экономическая неопределенность. Предприниматель не знает, какой делать бизнес-план. Человек не понимает, как распределить свои ресурсы. Что будет с ценами на такси, метро, услугами образования и здравоохранения? Что будет с инфляцией через месяц? Никто ничего не знает», — подчеркнул собеседник агентства. Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября выразил недовольство ростом цен на курицу. Далее подорожала говядина. Минсельхоз предупредил о традиционном росте цен на продукты перед Новым годом. По данным Росстата, с 14 по 20 ноября инфляция в РФ замедлилась до 0,2%. Прирост цен с начала месяца к 20 ноября составил 0,80%, с начала года — 6,31%.