В России к Новому году подорожает говядина

26 ноября 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Цены на говядину вырастут до 10% из-за снижения производства Фото: Александр Елизаров © URA.RU В России ожидается рост цен на говядину. До конца текущего года ее подорожание оценивается в 7-10%. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Говядина будет дорожать и дальше. До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10 процентов», — подчеркнул Роман Костюк. Его слова передает «Парламентская газета». Также росту цен поспособствует предновогодний период. Одной из причин роста цен на данный вид продукции составляет падение его производства из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. О подорожании говядины рассказал и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он подчеркнул, что пока не следует ждать падения ее цены. Шелищ также напомнил о подорожании свинины на 14,4% и курицы на 29,7%. Росстат еще месяц назад сообщал о подорожании мяса на 7,9% только за неделю. Тогда отметился рост цен на свинину и говядину. Также куриное мясо подорожало в 71 субъекте РФ.

В России ожидается рост цен на говядину. До конца текущего года ее подорожание оценивается в 7-10%. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Говядина будет дорожать и дальше. До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10 процентов», — подчеркнул Роман Костюк. Его слова передает «Парламентская газета». Также росту цен поспособствует предновогодний период. Одной из причин роста цен на данный вид продукции составляет падение его производства из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. О подорожании говядины рассказал и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он подчеркнул, что пока не следует ждать падения ее цены. Шелищ также напомнил о подорожании свинины на 14,4% и курицы на 29,7%. Росстат еще месяц назад сообщал о подорожании мяса на 7,9% только за неделю. Тогда отметился рост цен на свинину и говядину. Также куриное мясо подорожало в 71 субъекте РФ.