25 ноября 2023

В России к Новому году подорожает говядина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, продукты, заморозка, говядина, прилавок, рынок, мясо
Цены на говядину вырастут до 10% из-за снижения производства Фото:

В России ожидается рост цен на говядину. До конца текущего года ее подорожание оценивается в 7-10%. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

«Говядина будет дорожать и дальше. До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10 процентов», — подчеркнул Роман Костюк. Его слова передает «Парламентская газета». Также росту цен поспособствует предновогодний период.

Одной из причин роста цен на данный вид продукции составляет падение его производства из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. О подорожании говядины рассказал и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он подчеркнул, что пока не следует ждать падения ее цены. Шелищ также напомнил о подорожании свинины на 14,4% и курицы на 29,7%.

Росстат еще месяц назад сообщал о подорожании мяса на 7,9% только за неделю. Тогда отметился рост цен на свинину и говядину. Также куриное мясо подорожало в 71 субъекте РФ.

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В России ожидается рост цен на говядину. До конца текущего года ее подорожание оценивается в 7-10%. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Говядина будет дорожать и дальше. До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10 процентов», — подчеркнул Роман Костюк. Его слова передает «Парламентская газета». Также росту цен поспособствует предновогодний период. Одной из причин роста цен на данный вид продукции составляет падение его производства из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. О подорожании говядины рассказал и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он подчеркнул, что пока не следует ждать падения ее цены. Шелищ также напомнил о подорожании свинины на 14,4% и курицы на 29,7%. Росстат еще месяц назад сообщал о подорожании мяса на 7,9% только за неделю. Тогда отметился рост цен на свинину и говядину. Также куриное мясо подорожало в 71 субъекте РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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