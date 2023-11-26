Минсельхоз рассказал, что будет с ценами перед Новым годом

Минсельхоз: рост цен на продукты к Новому году является традиционным

26 ноября 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Минсельхоз РФ заявило, что рост цен на продукты всегда происходит перед Новым годом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Увеличение цен на продукты к Новому году является традиционным, однако их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания», — сообщили в пресс-службе. Сообщение цитирует РИА Новости. Отмечается, что министерство не ждет большого повышения цен. В Минсельхозе подчеркнули, что в 2023 году убой крупного рогатого скота в организованном секторе быстро развивается. В результате чего растут цены на мясо. Ранее генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сообщил, что в России ожидается 7-10% рост цен на говядину. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков заявил, что импортные мандарины могут подорожать практически до стоимости красной икры (средняя цена за 100 граммов — 140 рублей).

Увеличение цен на продукты к Новому году является традиционным, однако их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания», — сообщили в пресс-службе. Сообщение цитирует РИА Новости. Отмечается, что министерство не ждет большого повышения цен. В Минсельхозе подчеркнули, что в 2023 году убой крупного рогатого скота в организованном секторе быстро развивается. В результате чего растут цены на мясо. Ранее генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сообщил, что в России ожидается 7-10% рост цен на говядину. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков заявил, что импортные мандарины могут подорожать практически до стоимости красной икры (средняя цена за 100 граммов — 140 рублей).