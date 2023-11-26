Минсельхоз рассказал, что будет с ценами перед Новым годом

Минсельхоз: рост цен на продукты к Новому году является традиционным
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Минсельхоз РФ заявило, что рост цен на продукты всегда происходит перед Новым годом Фото:

Увеличение цен на продукты к Новому году является традиционным, однако их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания», — сообщили в пресс-службе. Сообщение цитирует РИА Новости. Отмечается, что министерство не ждет большого повышения цен.

В Минсельхозе подчеркнули, что в 2023 году убой крупного рогатого скота в организованном секторе быстро развивается. В результате чего растут цены на мясо.

Ранее генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сообщил, что в России ожидается 7-10% рост цен на говядину. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков заявил, что импортные мандарины могут подорожать практически до стоимости красной икры (средняя цена за 100 граммов — 140 рублей).

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Увеличение цен на продукты к Новому году является традиционным, однако их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания», — сообщили в пресс-службе. Сообщение цитирует РИА Новости. Отмечается, что министерство не ждет большого повышения цен. В Минсельхозе подчеркнули, что в 2023 году убой крупного рогатого скота в организованном секторе быстро развивается. В результате чего растут цены на мясо. Ранее генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сообщил, что в России ожидается 7-10% рост цен на говядину. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков заявил, что импортные мандарины могут подорожать практически до стоимости красной икры (средняя цена за 100 граммов — 140 рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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