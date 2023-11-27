Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год

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Клипарт "Бюджет". Москва, экономика, бюджет
Дефицит бюджета в 2024 году составит 1,5 триллиона рублей Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на период с 2024 по 2026 годы. По новому закону, доходы российского бюджета в 2024 году составят 35,065 триллионов рублей.

«Подписан закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы», — заявлено в документе. Отмечается, что доходы российского бюджета составят 35, 33 и 34 триллионов рублей в 2024, 2025 и 2026 году соответственно. Расходы планируется осуществлять на уровне 36, 34 и 35 триллионов рублей соответственно. Прогнозируется, что дефицит составит 1,595 триллионов рублей в 2024 году, 0,83 триллиона в 2025 году и 1,536 триллиона рублей в 2026 году.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на период с 2024 по 2026 годы. По новому закону, доходы российского бюджета в 2024 году составят 35,065 триллионов рублей. «Подписан закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы», — заявлено в документе. Отмечается, что доходы российского бюджета составят 35, 33 и 34 триллионов рублей в 2024, 2025 и 2026 году соответственно. Расходы планируется осуществлять на уровне 36, 34 и 35 триллионов рублей соответственно. Прогнозируется, что дефицит составит 1,595 триллионов рублей в 2024 году, 0,83 триллиона в 2025 году и 1,536 триллиона рублей в 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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