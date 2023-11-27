Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на период с 2024 по 2026 годы. По новому закону, доходы российского бюджета в 2024 году составят 35,065 триллионов рублей.
«Подписан закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы», — заявлено в документе. Отмечается, что доходы российского бюджета составят 35, 33 и 34 триллионов рублей в 2024, 2025 и 2026 году соответственно. Расходы планируется осуществлять на уровне 36, 34 и 35 триллионов рублей соответственно. Прогнозируется, что дефицит составит 1,595 триллионов рублей в 2024 году, 0,83 триллиона в 2025 году и 1,536 триллиона рублей в 2026 году.
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на период с 2024 по 2026 годы. По новому закону, доходы российского бюджета в 2024 году составят 35,065 триллионов рублей. «Подписан закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы», — заявлено в документе. Отмечается, что доходы российского бюджета составят 35, 33 и 34 триллионов рублей в 2024, 2025 и 2026 году соответственно. Расходы планируется осуществлять на уровне 36, 34 и 35 триллионов рублей соответственно. Прогнозируется, что дефицит составит 1,595 триллионов рублей в 2024 году, 0,83 триллиона в 2025 году и 1,536 триллиона рублей в 2026 году.