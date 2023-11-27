Губернатор Шумков предложил создать интерактивную карту для продажи участков

Следует популяризировать проживание в сельской местности, заявил Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил создать интерактивную карту земельных участков с техническими условиями, чтобы популяризировать проживание в сельской местности. С такой идеей глава региона выступил во время заседания рабочей группы по развитию индивидуального жилищного строительства. По мнению губернатора, также следует сократить время изъятия бесхозных участков с двух лет до 3-6 месяцев.

«Предлагаем сформировать единый федеральный реестр бесхозных земельных участков, которые изъяты или изымаются, в виде интерактивной карты РФ с нанесенными на ней 89 субъектами. Любой проживающий в мегаполисе может зайти на эту карту, кликнуть на определенный участок, получить его фото- и видеосъемку, а также технические условия. При этом следует популяризировать проживание в сельской местности и упираться на экологию, пространственное развитие», — предложил Шумков. Его слова приводятся на сайте правительства Курганской области.

Губернатор отметил, что в регионе ведется работа по изъятию бесхозных участков, которые расчищаются и передаются под строительство новых домов. Он предложил сократить время, определенное законом на изъятие участка, с двух лет до 3-6 месяцев. Также Шумков подчеркнул, что подобные земли должны предлагаться с минимальной арендной платой без торгов тем, кто хочет построить свой дом, а при рождении или строительстве домов — переходить в собственность безвозмездно.

Шумков заявлял, что расселение «по горизонтали» — это «единственный залог успешной демографии». По его словам, в сорокаметровой квартире, которая стоит, как дом в любом населенном пункте РФ, не может быть большой семьи. Губернатор предлагает включать в рабочую группу психологов, специалистов по семье и других экспертов, чтобы поднять дух нации и обеспечить стимулирование демографии.