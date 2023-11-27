27 ноября 2023

Штормовой ветер нарушит жизнеобеспечение в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, женщина, ураган, климат, мороз
Из-за ветра возможны свои в работе общественного транспорта Фото:

Челябинская область попала в число 15 регионов России, где на неделе из-за штормового ветра до 30 метров в секунду и сильных осадков может быть нарушено жизнеобеспечение населения. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров», — отмечается в тексте на сайте института. Происшествия возможны в 15 регионах России, в том числе в Челябинской области.

По шкале Бофорта, ветер до 30 метров в секунду считается штормовым. При такой силе возможны массовые повреждения построек. Также подобный ветер может сбить с ног и унести взрослого человека.

Накануне сотрудники Управления Госавтоинспекции по Челябинской области попросили водителей не выезжать на загородные трассы. В регионе 28 ноября прогнозируются ледяные дожди и ветер до 12 метров в секунду. Загородные поездки советуют отложить.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская область попала в число 15 регионов России, где на неделе из-за штормового ветра до 30 метров в секунду и сильных осадков может быть нарушено жизнеобеспечение населения. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). «На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров», — отмечается в тексте на сайте института. Происшествия возможны в 15 регионах России, в том числе в Челябинской области. По шкале Бофорта, ветер до 30 метров в секунду считается штормовым. При такой силе возможны массовые повреждения построек. Также подобный ветер может сбить с ног и унести взрослого человека. Накануне сотрудники Управления Госавтоинспекции по Челябинской области попросили водителей не выезжать на загородные трассы. В регионе 28 ноября прогнозируются ледяные дожди и ветер до 12 метров в секунду. Загородные поездки советуют отложить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...