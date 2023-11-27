Штормовой ветер нарушит жизнеобеспечение в Челябинской области

28 ноября 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Из-за ветра возможны свои в работе общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область попала в число 15 регионов России, где на неделе из-за штормового ветра до 30 метров в секунду и сильных осадков может быть нарушено жизнеобеспечение населения. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). «На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров», — отмечается в тексте на сайте института. Происшествия возможны в 15 регионах России, в том числе в Челябинской области. По шкале Бофорта, ветер до 30 метров в секунду считается штормовым. При такой силе возможны массовые повреждения построек. Также подобный ветер может сбить с ног и унести взрослого человека. Накануне сотрудники Управления Госавтоинспекции по Челябинской области попросили водителей не выезжать на загородные трассы. В регионе 28 ноября прогнозируются ледяные дожди и ветер до 12 метров в секунду. Загородные поездки советуют отложить.

Челябинская область попала в число 15 регионов России, где на неделе из-за штормового ветра до 30 метров в секунду и сильных осадков может быть нарушено жизнеобеспечение населения. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). «На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров», — отмечается в тексте на сайте института. Происшествия возможны в 15 регионах России, в том числе в Челябинской области. По шкале Бофорта, ветер до 30 метров в секунду считается штормовым. При такой силе возможны массовые повреждения построек. Также подобный ветер может сбить с ног и унести взрослого человека. Накануне сотрудники Управления Госавтоинспекции по Челябинской области попросили водителей не выезжать на загородные трассы. В регионе 28 ноября прогнозируются ледяные дожди и ветер до 12 метров в секунду. Загородные поездки советуют отложить.