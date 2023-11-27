ГИБДД призывает челябинских водителей не выезжать из города

27 ноября 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Из-за плохой погоды на челябинские трассы лучше не выезжать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не выезжать на загородные трассы. В регионе на неделе ожидаются ледяные дожди и ветер до 12 метров в секунду, отмечают в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям [с просьбой] по возможности воздержаться и не выезжать на загородные трассы. На этой неделе на территории области по прогнозу Гидрометцентра ожидается ледяные дожди, мокрый снег и гололед», — сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. 28 ноября в регионе резко похолодает, ожидаются туманы. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал» также распространила рекомендацию для челябинских водителей — не выезжать в непогоду на федеральные трассы. 28 ноября в Челябинской области прогнозируются сильные осадки, мокрый снег и гололед. Загородные поездки по возможности лучше отложить.

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не выезжать на загородные трассы. В регионе на неделе ожидаются ледяные дожди и ветер до 12 метров в секунду, отмечают в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям [с просьбой] по возможности воздержаться и не выезжать на загородные трассы. На этой неделе на территории области по прогнозу Гидрометцентра ожидается ледяные дожди, мокрый снег и гололед», — сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. 28 ноября в регионе резко похолодает, ожидаются туманы. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал» также распространила рекомендацию для челябинских водителей — не выезжать в непогоду на федеральные трассы. 28 ноября в Челябинской области прогнозируются сильные осадки, мокрый снег и гололед. Загородные поездки по возможности лучше отложить.